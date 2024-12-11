《神州基金》個人養老金基金據報即將擴容至寬基指數產品

《經濟通通訊社１１日專訊》據《２１財經》引述業內人士報道指，本周將公布個人養老金

擴容政策，「時間點可能是１２月１２日」。報道並引述多家基金公司人士稱，正在緊鑼密鼓籌

備上報個人養老金產品材料，為擴容做準備。



業內人士透露，個人養老金試點將於近期全面放開，從原來的３６個試點城市擴展到全國。

同時個人養老金基金產品也迎來擴容。目前個人養老金基金只有ＦＯＦ產品，而即將新增的一批

個人養老金基金，將包括成熟寬基的ＥＴＦ聯接基金和寬基指數場外產品，以及紅利指數相關的

場外產品，它們將增設Ｙ份額。



具體來看，業內人士介紹，納入個人養老金可投產品可能包括跟蹤滬深３００指數、中證

５００指數、中證８００指數、創業板指數、科創５０指數等近２０隻寬基指數的場外產品。



有基金經理認為，寬基指數若增設Ｙ份額，可以為指數產品帶來新的資金來源，有望促進產

品規模的增長。該基金經理同時認為有三個方面的利好：一是個人養老金帳戶具有稅收優惠，疊

加指數基金的低費率優勢，有利於吸引投資者通過個人養老金帳戶投資寬基指數；二是寬基指數

產品納入個人養老金投資範圍，有助於為資本市場注入新的長期資金，有助於優化投資者結構，

穩定市場，促進資本市場健康發展；三是寬基指數產品納入個人養老金投資範圍作為新的政策舉

措，也體現了監管層對資本市場的呵護，有助於提升投資者的信心。（ｓｌ）

