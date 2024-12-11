  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

11/12/2024 17:49

《神州基金》個人養老金基金據報即將擴容至寬基指數產品

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《２１財經》引述業內人士報道指，本周將公布個人養老金
擴容政策，「時間點可能是１２月１２日」。報道並引述多家基金公司人士稱，正在緊鑼密鼓籌
備上報個人養老金產品材料，為擴容做準備。
　
　　業內人士透露，個人養老金試點將於近期全面放開，從原來的３６個試點城市擴展到全國。
同時個人養老金基金產品也迎來擴容。目前個人養老金基金只有ＦＯＦ產品，而即將新增的一批
個人養老金基金，將包括成熟寬基的ＥＴＦ聯接基金和寬基指數場外產品，以及紅利指數相關的
場外產品，它們將增設Ｙ份額。
　
　　具體來看，業內人士介紹，納入個人養老金可投產品可能包括跟蹤滬深３００指數、中證
５００指數、中證８００指數、創業板指數、科創５０指數等近２０隻寬基指數的場外產品。
　
　　有基金經理認為，寬基指數若增設Ｙ份額，可以為指數產品帶來新的資金來源，有望促進產
品規模的增長。該基金經理同時認為有三個方面的利好：一是個人養老金帳戶具有稅收優惠，疊
加指數基金的低費率優勢，有利於吸引投資者通過個人養老金帳戶投資寬基指數；二是寬基指數
產品納入個人養老金投資範圍，有助於為資本市場注入新的長期資金，有助於優化投資者結構，
穩定市場，促進資本市場健康發展；三是寬基指數產品納入個人養老金投資範圍作為新的政策舉
措，也體現了監管層對資本市場的呵護，有助於提升投資者的信心。（ｓｌ）

政府刊憲修訂保護海港條例，改善維港小規模填海工程機制料將適度「拆牆鬆綁」，你最期待甚麼方面得到改善？ ► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰11/12/2024 18:03  《大灣區》深圳灣豪宅高層單位燃氣爆炸火勢未滅，有人墮樓

其他AH股新聞
More

11/12/2024 18:13  《國企紅籌》太保首１１個月壽險保費收入按年升２﹒２％

11/12/2024 18:13  海信家電及附屬近數月認購２１﹒２８億元人幣理財產品

11/12/2024 18:06  《中國要聞》拼多多高管據報被約談，促改善售後僅退款不退貨

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

離奇的敘利亞政變，誰是最大贏家？

11/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲上調3個月存息至3.85厘，富邦3.8...

10/12/2024 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處