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AH股新聞

11/12/2024 17:35

《汽車新勢力》極越據報開全體員工會議坦承遇到困難，需立即調整

　　《經濟通通訊社１１日專訊》極越汽車今日遭內地科技媒體《Ｔｅｃｈ星球》公開追討３６
萬元人民幣宣傳費用。隨後《藍鯨財經》引述極越內部消息指，極越ＣＥＯ夏一平通過視頻會議
與全體員工溝通，坦誠表明公司目前正遇到困難，公司需要立即調整，進入創業的２﹒０階段，
強調管理層將全力以赴，與全體員工共渡難關。
　
＊極越ＣＥＯ促提質增效削無益財務表現項目＊
　
　　夏一平表示，在新的創業期必須做好四個方面的事情：一是堅持核心技術的長期投入以保持
領先優勢；二是加強銷售和服務能力建設以應對激烈的市場競爭；三是合併職能重覆的部門與崗
位，變革低效的內部工作流程；四是削減短期內無法提升財務表現的項目。
　
　　《新浪科技》亦轉載一封來自夏一平的內部信函，內容與《藍鯨財經》所報道內容大同小異
。當中提到，今年極越克服了重重不利因素，在競爭異常激烈的產業環境中站穩了腳跟，銷量從
年初的每月幾百台到目前的每月３０００多台，但一場更加激烈的戰鬥即將到來，管理層將全力
以赴，與大家共渡難關，而公司已經進入到極越創業的２﹒０階段，必須做好四方面事情。
　
　　信中還表示，「公司確定了各個業務線下階段的目標、執行計劃和需要的資源，已經得到股
東們充分的了解和全力支持。我們將全力以赴，聚焦目標，提升經營管理效率，以適應公司在極
越創業２﹒０階段的全新要求」。信中又指，放眼未來五年，「我們深信極越品牌一定會承載我
們所有人的夢想和希冀繼續走下去，也一定能成為中國新能源車這份偉大事業濃墨重彩的一筆」

　　
　　極越是由百度（０９８８８）和吉利控股集團聯合打造的高端智能汽車機器人品牌。
（ｓｌ）

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