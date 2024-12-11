《汽車新勢力》極越遭內地科技媒體公開追討３６萬宣傳費用

《經濟通通訊社１１日專訊》內地科技媒體《Ｔｅｃｈ星球》今日在官方微博帳號發文稱，

新能源汽車品牌極越拖欠傳播供應商款項３６萬元人民幣，逾期一直不支付款項。多次發送催款

函，仍拒絕支付。該帖文還點名極越ＣＥＯ夏一平，稱「請極越ＣＥＯ夏一平付款」。



帖文同時附上一封催款函，內容顯示，極越汽車在杭州肽氪科技有限公司下單，進行極越汽

車ＣＥＯ直播系列抖音傳播，合作費用共計３６００００元，已經過帳期仍未付款。期間催促多

次，至今仍舊未見付款。希望極越能遵守合同約定完成付款，否則將在公開渠道聲討。



《Ｔｅｃｈ星球》還在回應網民留言時表示，「電話聯繫合同上的採購，直接掛斷電話，說

你找公司吧」。



內媒《新浪科技》報道，已就此事向極越求證，截止發稿，官方暫無回應。



公開資料顯示，極越是由百度（０９８８８）和吉利控股集團聯合打造的高端智能汽車機器

人品牌，２０２１年３月正式註冊成立，前身為集度。近日網絡流傳極越「ＣＦＯ離職、ＣＥＯ

老婆孩子移民新加坡、年前裁員４０％」等消息，極越汽車法務部上周一澄清是「不實言論」，

強調公司目前經營一切如常，並表示已採取必要法律手段向造謠者進一步追究其法律責任。

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