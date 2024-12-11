【聚焦人幣】路透：特朗普貿易風險逼近，中國擬明年讓人民幣貶值

《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》引述３名消息人士報道，中國高層領導人和決策層

正考慮在２０２５年讓人民幣匯率貶值，以應對特朗普重返白宮後將提高貿易關稅。人民幣走貶

有利於中國促進出口，並在國內創造更寬鬆的貨幣環境。其中一名消息人士還透露，中國官方已

經考慮過可能允許人民幣兌美元匯率跌至７﹒５的水平，以抵消貿易不利衝擊。這比目前的

７﹒２５左右的水平貶值約３﹒５％。



＊人民幣盤中急挫，離岸穿７﹒２９、在岸穿７﹒２８＊



消息傳出後，離岸人民幣兌美元一度急跌逾４００點，低見７﹒２９２８；在岸人民幣亦一

度跌穿７﹒２８關口。



報道指出，特朗普將於１月就任，他誓言在上任第一天對來自中國的商品額外徵收１０％關

稅。全球投行紛紛下調對人民幣的預測。據九家主要投行的平均預測，到２０２５年底，人民幣

兌美元將貶值約１﹒８％，至７﹒３７元。



在特朗普第一任期內，中國與美國的貿易緊張局勢曾令人民幣大幅貶值。



消息人士稱，上述考慮中的舉措反映出中國認識到需要採用更有力的經濟刺激，以應對特朗

普提高關稅的威脅。這與維持人民幣匯率穩定的慣常做法有所不同。中國官方通常會強調「保持

匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。儘管人行不太可能表示不再支持人民幣匯率，但將強調允

許人民幣更多市場化波動。



周一召開的中共中央政治局會議明確明年貨幣政策轉向「適度寬鬆」，實施了長達１４年的

「穩健」貨幣政策轉向。（ｓｌ）

