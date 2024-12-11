《國企紅籌》第一拖拉機（０００３８）建議委黃綺汶任獨董

《經濟通通訊社１１日專訊》第一拖拉機（０００３８）（滬：６０１０３８）公布，建議

委任註冊會計師黃綺汶為獨立非執行董事，須待股東批准。



＊財務總監康志鋒辭職＊



此外，董事會於近日收到康志鋒提交的書面辭職報告，辭職報告自送達董事會之日起生效。

辭職後，康志鋒不再擔任該集團任何職務。該集團指，康志鋒因工作調動申請辭去財務總監職務

，他的辭職不會影響該集團日常經營活動的開展，將按照相關規定盡快聘任新的財務總監。

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