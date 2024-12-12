【傾力救市】北京發行再融資專項債券４７億，用於置換存量隱性債

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》北京市決定發行再融資專項債券４７億元

（人民幣．下同），用於置換存量隱性債務，１２月１８日招標，１２月１９日開始計息。



文件顯示，北京市財政局擬於２０２４年１２月１８日發行２０２４年北京市地方政府再融

資專項債券（三十八期）至（四十二期），累計計劃發行規模達１４３億元。其中，第三十八期

、四十期、四十二期用途為「置換存量隱性債務」，擬發行４７億元；第三十九期、四十一期用

途為「償還存量債務」，擬發行９６億元。



截至２０２３年底，北京市政府債務餘額為１１３７６﹒０８億元，包括一般債務

２４５９﹒８２億元、專項債務８９１６﹒２６億元。２０２４年，北京市新增地方政府債務限

額１１２６億元，包括一般債務１６８億元、專項債務９５８億元。財政部核定北京市２０２４

年地方政府再融資債券發行規模上限為１１９３﹒２７億元，其中一般債券２８８﹒５１億元、

專項債券９０４﹒７６億元。



截至目前，全國已有３３地公告發行再融資專項債置換存量隱性債務，總額已達２萬億元。

