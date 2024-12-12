  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

12/12/2024 09:22

【傾力救市】北京發行再融資專項債券４７億，用於置換存量隱性債

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》北京市決定發行再融資專項債券４７億元
（人民幣．下同），用於置換存量隱性債務，１２月１８日招標，１２月１９日開始計息。
　
　　文件顯示，北京市財政局擬於２０２４年１２月１８日發行２０２４年北京市地方政府再融
資專項債券（三十八期）至（四十二期），累計計劃發行規模達１４３億元。其中，第三十八期
、四十期、四十二期用途為「置換存量隱性債務」，擬發行４７億元；第三十九期、四十一期用
途為「償還存量債務」，擬發行９６億元。
　
　　截至２０２３年底，北京市政府債務餘額為１１３７６﹒０８億元，包括一般債務
２４５９﹒８２億元、專項債務８９１６﹒２６億元。２０２４年，北京市新增地方政府債務限
額１１２６億元，包括一般債務１６８億元、專項債務９５８億元。財政部核定北京市２０２４
年地方政府再融資債券發行規模上限為１１９３﹒２７億元，其中一般債券２８８﹒５１億元、
專項債券９０４﹒７６億元。
　
　　截至目前，全國已有３３地公告發行再融資專項債置換存量隱性債務，總額已達２萬億元。

【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊！蘇富比如何突破傳統成規？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

離奇的敘利亞政變，誰是最大贏家？

11/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲上調3個月存息至3.85厘，富邦3.8...

10/12/2024 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處