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12/12/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：粵港澳大灣區產業走廊大貫通

　　《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平向毛里求斯新任總統戈庫爾致賀電
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１０日致電戈庫爾，祝賀他就任毛里求斯共和國總統。習近平稱，高度重視中毛
關係發展，願同總統先生一道努力，以落實中非合作論壇北京峰會成果為重要抓手，增進雙方政
治互信，拓展各領域務實合作，推動兩國關係實現更大發展。
　
資本市場投資端改革扎實推進
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，投資端改革加快推進，助力健全投資和融資相協調的資本市場功能。市場人士預期，下階
段，圍繞引導「長錢」入市、豐富產品體系、推動指數化投資發展等重點方向，投資端改革將持
續扎實推進，更多新舉措有望研究推出，為市場引入更多增量資金，更好發揮其作為市場「穩定
器」的作用。
　
換新政策落地顯效，消費潛力持續釋放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家稅務總局１１日發布的增值稅發票數據顯示，１至１１月，電視機等家用視聽設備零售業、
冰箱等日用家電零售業銷售收入同比分別增長１５﹒９％和１８﹒７％；傢俱零售業、衛生潔具
零售業銷售收入同比分別增長１６﹒８％和１２﹒５％。
　
　
《上海證券報》
　
習近平向加納當選總統馬哈馬致賀電
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１１日致電約翰．德拉馬尼．馬哈馬，祝賀他當選加納共和國總統。習近平指出
，高度重視中加關係發展，願同馬哈馬當選總統一道努力，弘揚傳統友誼，深化政治互信，推動
中加戰略夥伴關係走深走實，為兩國人民創造更多福祉。
　
國家網信辦集中整治網上金融信息亂象
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，國家網信辦對網上金融信息亂象保持高壓嚴打態勢，會同相關部門處置一批在抖音、
快手、微博、微信等平台上從事非法薦股、非法金融中介等活動的賬號，清理金融領域引流類及
誘導性違規信息，加大對無資質從事金融相關業務的網站及賬號的處置處罰力度。對從事助貸業
務的網站平台，要求其規範營銷信息展示和營銷功能設置，加強信息風險披露。
　
資本市場大棋局中的上海國資國企
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上海是國資國企重鎮。上海國資國企上市公司市值已超２﹒７萬億元人民幣，是資本市場上的一
支國資勁旅。今年以來，上海國資國企上市公司主動擔當作為，帶頭先行先試，積極改革創新，
在資本市場大棋局中果斷落子，併購重組打開新局，市值管理頗有成效，交出一份樣本答卷。
　
　
《證券時報》
　
粵港澳大灣區產業走廊大貫通
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１２月１１日，連接廣東珠海與江門兩地的黃茅海跨海通道正式建成通車。作為港珠澳大橋的西
延線，黃茅海跨海通道是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布後首個開工建設的跨海通道工程，
與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋共同組成粵港澳大灣區跨海跨江通道群。
　
衛星互聯網組網提速，協同降本共拓商業航天新藍海
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國商業衛星產業的核心技術基本實現自主可控，且在部分領域已達到國際領先。但是，商業航
天以盈利為目標，相比於造出一顆衛星，行業當前更多的關注點在於如何更快速地擴大供給、更
大程度地降低成本。
　
穩健收益不等於穩賺不賠，理財公允計價促良性發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近一段時間以來，理財子公司自建估值模型引發諸多熱議。昨日，監管出手規範理財子公司違規
自建估值模型，記者了解到確有公司接到整改要求。（ｌｃ）

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