《神州經脈》個人養老金制度擴全國，二手樓價跌幅減，滬指三連漲

《神州經脈》為期兩天的中央經濟工作會議據悉今日（１２日）閉幕，此前政治局會議釋放

擴大刺激訊號後，市場期待中經會能明確提供指引，尤其是具體的財政增量措施。針對外媒指中

國考慮允許人民幣明年有所貶值，以應對美國關稅影響，人行主管媒體隨即發聲，稱人民幣匯率

將在合理均衡水平上保持基本穩定。官方在下午開盤前公布，個人養老金制度將自１２月１５日

起從３６個先行試點城市擴展至全國，同時將國債、指數基金等納入個人養老金產品範圍，分析

料有望為資本市場帶來更多中長期資金。Ａ股繼續震盪收升，滬指收升０﹒８５％，實現三連漲

，深成指升１％，創業板指漲１﹒３５％。



滬深兩市成交量約１﹒８７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升９０６億元或５％

。兩市共３３９８隻個股上漲，１５５隻個股漲停，１５９６隻個股下跌。



經歷昨日午後一波急跌後，人民幣走勢重回平靜，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日

收報７﹒２６３０，較上個交易日４時３０分收盤價跌４０點子，兩連跌，創１２月９日以來近

一周新低，全日在７﹒２５６５至７﹒２６７７之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報

７﹒１８５４，較上個交易日跌１１點子，上個交易日報７﹒１８４３。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人社部等五部門印發《關於全面實施個人養老金制度的通知》，自１２月１５日起，個人

養老金制度從３６個試點擴大至全國，同時將國債、指數基金等納入個人養老金產品範圍。官媒

指中證監已將首批８５隻權益類指數基金納入個人養老金投資產品目錄，其中跟蹤各類寬基指數

的產品７８隻、跟蹤紅利指數的產品７隻，包括滬深３００指數、中證Ａ５００指數、創業板指

數等普通指數基金、指數增強基金、ＥＴＦ聯接基金等。易方達、華夏、廣發、南方、富國、華

泰柏瑞等多家基金公司旗下多隻產品入選。



２﹒ 美國貿易代表辦公室昨宣布，美方將於２０２５年１月１日起，依據「３０１條款」把從

中國進口的太陽能晶圓、多晶矽的關稅從現行２５％上調至５０％；用於製造電子和半導體的特

定中國進口鎢製品稅率，將由零關稅改為加徵２５％關稅。美國貿易代表戴琪表示，上調關稅可

進一步削弱中國具傷害性的貿易政策；這些關稅措施將配合拜登為促進清潔能源經濟而進行的國

內投資，同時增強關鍵供應鏈的韌性。



３﹒ 據《彭博》報道，英偉達今年在中國加大了招聘力度，以增強其研究能力並專注於新的自

動駕駛技術。知情人士稱，英偉達在華員工到今年底預計將達約４０００人，而年初只有約

３０００人。知情人士又稱，英偉達在北京增加了約２００人，以擴張一個自動駕駛技術研究團

隊。公司還擴大了售後服務和網絡軟件開發團隊。



４﹒ 就中國何時解除對澳洲龍蝦的進口禁令，中國商務部新聞發言人何亞東表示，中澳雙方主

管部門近期已在進行技術溝通，以解決澳龍蝦輸華檢驗檢疫問題。希望雙方繼續堅持互相尊重，

互利合作，妥善解決好各自經貿關切。



５﹒ 據《彭博》引述知情人士報道，賽力斯正考慮在香港二次上市。賽力斯正與潛在上市顧問

商討可能的上市事宜，而這可能幫助其籌集超過１０億美元。如果賽力斯決定推進，最快明年可

能在香港上市。內媒《華爾街見聞》引述賽力斯方面回應稱，暫無相關信息。



６﹒ 中組部、人社部等１０部門印發《關於進一步做好留學人才回國服務工作的意見》，稱要

吸引更多留學人才回國工作、創業和為國服務，將留學回國人才納入國家統一的就業政策體系，

促進留學回國人才高質量充分就業。支持留學人才回國創辦企業，鼓勵留學人才以多種形式為國

服務。加強留學人員創業園、博士後科研流動站和工作站建設，舉辦創新創業大賽，為留學回國

人才創新創業搭建平台。



７﹒ 中指研究院最新發布的１１月十大城市二手房房價地圖顯示，上月百城二手住宅均價環比

下跌０﹒５７％，跌幅按月收窄０﹒０３個百分點。一線城市二手房市場表現更為活躍，十大城

市二手住宅均價環比下跌０﹒１７％，跌幅較上月收窄０﹒１６個百分點。其中，深圳和成都二

手住宅價格環比分別上漲０﹒２１％、０﹒１２％，打破百城連續７個月全面下跌局面。



８﹒ 極越汽車昨日被公開追討３６萬元宣傳費用後，再傳出無力支付員工社保並且將大裁員的

消息，極越公關負責人徐繼業更坦承公司「沒錢了。沒錢了需要找錢」。極越ＣＥＯ夏一平今日

上午現身極越上海辦公室強調無跑路、公司未倒閉，會盡力解決員工的社保和離職賠償等問題。

《財新》引述多名知情人士指，極越閃崩主因是百度撤資，百度今年１０月曾派財務團隊進入極

越盡職調查，為後續３０億元投資做準備，結果發現極越有高達７０億財務窟窿，遂決定止損，

不再繼續投入。（ｓｌ）

