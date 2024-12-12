《鍾之日記》全日等候中經會，香江魚缸先反彈

《鍾之日記》１２月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔夜美股個別走，道指跌近百點，納指首破２萬大關。港股連跌兩日後今早高開５８點，市

場期待中經會釋放更積極的支持經濟訊號，恒指午後走高近４００點，全日收升２４２點或

１﹒２％，報２０３９７，企上５０天線。觀望情緒之下，主板成交錄得近１５７８億元。



＊Ａ股迎新利好，實現三連升＊



中央經濟工作會議據悉今日閉幕，此前政治局會議釋放將會擴大刺激訊號後，市場期待中經

會能明確提供指引，尤其是具體的財政增量措施。針對外媒指中國考慮允許人民幣明年有所貶值

，以應對美國關稅影響，人行主管媒體隨即發聲，稱人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩

定。官方在下午開盤前公布，個人養老金制度將自１２月１５日起從３６個先行試點城市擴展至

全國，同時將國債、指數基金等納入個人養老金產品範圍，分析料有望為資本市場帶來更多中長

期資金。Ａ股繼續震盪收升，滬指收升０﹒８５％，實現三連漲，深成指升１％，創業板指漲

１﹒３５％。



滬深兩市成交量約１﹒８７萬億元人民幣，較上個交易日回升９０６億元人民幣或５％。兩

市共３３９８隻個股上漲，１５５隻個股漲停，１５９６隻個股下跌。



＊消費成關鍵詞，蒙牛飆逾７％＊



中央政治局會議會後聲明日前為投資市場打下強心劑，有關明年將實施適度寬鬆的貨幣政策

，財政政策「更加積極」，以及加強超常規逆周期調節的表述，超過市場預期。外界期待為

２０２５年政策定調的中央經濟工作會議，將提出更具體的刺激內需措施。



不過野村首席中國經濟學家陸挺認為，中經會僅給予指導性大方向及原則，未必會有更多新

資訊出爐，政策細節需要等待國務院及全國人大批准。根據過往慣例，中經會將討論設定

２０２５年的經濟增長目標，不過具體目標數字要到明年３月兩會期間才會公布。



同時，官媒繼續鞏固提振消費的政策預期。《證券日報》頭版文章指出，消費是經濟穩定運

行的壓艙石。目前居民消費信心仍待增強，要多措並舉，不斷夯實消費增長基礎，方法包括多渠

道增加居民收入，進一步支持消費品以舊換新政策，以及促進服務消費高質量發展。文章強調促

進消費是擴大內需的主要抓手，提振消費是宏觀政策施力的重點。



一眾內需股落鑊炒，蒙牛乳業（０２３１９）收升７﹒２％領漲藍籌，華潤啤酒

（００２９１）彈５﹒７％，百威亞太（０１８７６）漲５﹒３％，攜程（０９９６１）升

４﹒４％，海底撈（０６８６２）揚３﹒９％，農夫山泉（０９６３３）升３﹒７％，康師傅

（００３２２）升２﹒５％。



＊馬化騰官媒撰文，騰訊收升１％＊



久沒露面的馬化騰，今日出現在官媒《人民日報》第１７版「以文會友」。該版面為《全國

政協委員、工商界人士接受本報採訪表示 增強發展信心 共促高質量發展（議政建言）》，當

中騰訊（００７００）董事會主席兼首席執行官馬化騰，全國政協委員、新希望集團董事長劉永

好，全國政協常委、賽力斯集團董事長張興海也佔有一席之地。



馬化騰所撰寫的建言題為《推動數字經濟健康可持續發展》。他寫道：「互聯網等數字技術

產業，在提振經濟中承擔著重要責任，接下來，我們還要在政策鼓勵的方向上加大投資投入，弘

揚企業家精神，把技術創新、產業升級深度連接在一起。站在新起點上，我們要全面提質增效、

優化業務布局，推動業務健康可持續性發展」。



與馬化騰不同，久沒露面的馬雲就親自現身，１２月８日，支付寶和螞蟻集團迎來２０歲生

日，創辦人馬雲當天晚間現身螞蟻園區和員工一起慶祝。他向員工發言時表示，未來２０年的

ＡＩ時代，能帶來的改變會超出所有人的想象。



兩馬以不同方式露面，對股價都似乎帶來了一定的支持，騰訊收升１﹒４％，阿里巴巴

（０９９８８）收升２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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