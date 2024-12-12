《Ａ股焦點》卓然股份挫８％，子公司６９億訂單縮水為１﹒５７億

《經濟通通訊社１２日專訊》大型石油化工裝備集成供應商－－卓然股份

（滬：６８８１２１）昨晚公告一起重大訂單變更事項，原６９﹒３６億元（人民幣．下同）訂

單降至１﹒５７億元。當日晚間，上交所對卓然股份有關事項下發監管工作函，涉及上市公司、

中介機構及其相關人員。



卓然股份今早股價大跌，現跌８﹒３９％，報１２﹒２３元。



公告顯示，卓然股份下屬全資子公司卓然數智２０２３年４月１４日與振華石油簽訂了丙烷

脫氫及環氧丙烷項目項下精細化工設備相關訂單合同，共有三個合同，原訂單總金額為

６９﹒３６億元。截至目前，原訂單已確認收入３６９８﹒１６萬元，卓然股份已收到合同款

７５００﹒００萬元，待結算款項８１８５﹒８９萬元。



１２月６日，卓然股份收到了振華石油《關於項目調整及後續變更事宜的告知函》，因化工

原材料受國際原油價格及市場供應情況、地緣政治等因素的影響較大，後續項目執行存在一定不

確定性，如繼續執行合同，預計項目未來回款可能存在滯後的風險，從而對公司資金運轉和經營

產生不利影響。



１２月１０日，卓然數智與振華石油重新簽訂有關協議，原訂單總金額為６９﹒３６億元，

變更後的最終結算金額為１﹒５７億元。卓然股份稱，本次訂單變更是經過公司與業主協商後審

慎研究的結果，原訂單的解除不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響。（ｊｑ）

