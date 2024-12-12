《中國要聞》劉世錦：優先改善基本公共服務和中低收入群體消費

《經濟通通訊社１２日專訊》１２月１１日至１２日，南方財經國際論壇２０２４年會在廣

州舉辦。十三屆全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦發表演講指出

，目前宏觀經濟回升向好，但也面臨日益增加的總需求不足壓力，尤其是消費需求不足，而消費

需求不足中重點是服務消費不足。



劉世錦認為，應通過「源頭治理」，優先改善基本公共服務和中低收入群體的消費環境，推

動城鄉融合發展。在短期刺激政策的基礎上，結合中長期改革，解決制約消費擴大的體制性問題

，助力中國經濟實現高質量發展。



劉世錦指出，當前要把需求不足帶來的問題與需求不足的起因區別開來。從國際比較的角度

看，中國現階段的消費需求不足是一種結構性偏差。



他表示，現階段擴大消費需求要找準重點或痛點。一是以基本公共服務為依託，包括教育、

醫療衛生、保障性住房、社保、文化體育娛樂、金融服務、交通通訊等發展型消費為重點的服務

消費；二是以農民工為重點的中低收入階層；三是以人為中心、發展城市化和城鄉融合發展。

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