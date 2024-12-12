  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

12/12/2024 15:03

《中國要聞》劉世錦：優先改善基本公共服務和中低收入群體消費

　　《經濟通通訊社１２日專訊》１２月１１日至１２日，南方財經國際論壇２０２４年會在廣
州舉辦。十三屆全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦發表演講指出
，目前宏觀經濟回升向好，但也面臨日益增加的總需求不足壓力，尤其是消費需求不足，而消費
需求不足中重點是服務消費不足。
　
　　劉世錦認為，應通過「源頭治理」，優先改善基本公共服務和中低收入群體的消費環境，推
動城鄉融合發展。在短期刺激政策的基礎上，結合中長期改革，解決制約消費擴大的體制性問題
，助力中國經濟實現高質量發展。
　
　　劉世錦指出，當前要把需求不足帶來的問題與需求不足的起因區別開來。從國際比較的角度
看，中國現階段的消費需求不足是一種結構性偏差。
　
　　他表示，現階段擴大消費需求要找準重點或痛點。一是以基本公共服務為依託，包括教育、
醫療衛生、保障性住房、社保、文化體育娛樂、金融服務、交通通訊等發展型消費為重點的服務
消費；二是以農民工為重點的中低收入階層；三是以人為中心、發展城市化和城鄉融合發展。
（ｊｑ）

【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長，你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

離奇的敘利亞政變，誰是最大贏家？

11/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲上調3個月存息至3.85厘，富邦3.8...

10/12/2024 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處