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AH股新聞

12/12/2024 15:57

《中國房產》杭州掛牌出讓２宗住宅用地，起始總價２５﹒４５億元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據杭州市規劃和自然資源局官網，杭州市今日發布國有建設用
地使用權掛牌出讓公告，擬採用掛牌方式出讓２宗涉宅地塊，地塊起始總價約２５﹒４５億元（
人民幣．下同），地塊將於２０２５年１月１４日正式出讓。
　
　　根據地塊出讓信息，此次出讓的２宗地塊均位於蕭山區，地塊實行自由競價，按照價高者得
的原則確定競得人。
　
　　其中，杭政儲出［２０２４］１４９號地塊即蕭山區北干西單元ＸＳＣＱ１２０６－０９地
塊，該地塊東至金山路，南至金惠路，西至規劃ＸＳＣＱ１２０６－０８地塊，北至塘南河沿河
綠帶。該地塊出讓面積３６００６平方米，土地主用途為普通商品住房用地（二類），容積率
２﹒０，地塊起始總價１７２８２９萬元，折合起始樓面價每平方米２４０００元。
　
　　杭政儲出［２０２４］１５０號地塊為蕭山區世紀城南單元ＸＳＣＱ０４０３－２６地塊，
該地塊東至順豐家園，南至順豐家園，西至五堡直河，北至振寧路。地塊出讓面積１４２０７平
方米，土地主用途普通商品住房用地（二類），容積率２﹒５，地塊起始總價８１６９０萬元，
折合起始樓面價約每平方米２３０００元。
　
　　根據杭州市規劃和自然資源局此前公告的信息，年內，杭州還有２批地塊出讓，其中，杭州
市區２０２４年第二十批住宅用地共２宗，出讓土地面積９９﹒４９畝，起始總價１５﹒５２億
元，將於２０２４年１２月１９日交易；２０２４年第二十一批住宅用地共７宗，出讓土地面積
４４０﹒４４畝，起始總價１１１﹒９２億元，將於２０２４年１２月３１日交易。９宗地塊分
別位於蕭山區（２宗）、臨平區、上城區、濱江區、余杭區（２宗）、錢塘區、富陽區。
（ｊｑ）

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