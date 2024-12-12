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AH股新聞

12/12/2024 16:19

《中國要聞》１０部門：將留學回國人才納入統一的就業政策體系

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中央組織部、人力資源社會保障部、外交部、教育部、科技部
、公安部、中國人民銀行、海關總署、國家醫保局、國家移民局等１０部門印發《關於進一步做
好留學人才回國服務工作的意見》（以下簡稱《意見》），吸引更多留學人才回國工作、創業和
為國服務。
　
　　《意見》指出，留學人才是中國人才資源的重要組成部分，是實現高質量發展、推進中國式
現代化的重要力量。要深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，落實中央人才工
作會議部署，貫徹「支持留學、鼓勵回國、來去自由、發揮作用」留學工作方針，建立完善覆蓋
全體留學回國人才的服務體系。
　
　　《意見》明確，將留學回國人才納入國家統一的就業政策體系，促進留學回國人才高質量充
分就業。支持留學人才回國創辦企業，鼓勵留學人才以多種形式為國服務。加強留學人員創業園
、博士後科研流動站和工作站建設，舉辦創新創業大賽，為留學回國人才創新創業搭建平台。
　
　　《意見》提出，要規範留學回國人才學歷學位認證，不斷提高國（境）外學歷學位認證專業
化水平。強化留學人才聯繫和出入境便利服務，暢通留學回國人才評價渠道，規範人事檔案管理
，落實社會保險待遇，加強留學回國人才服務窗口建設，探索建立留學人才「一條龍」聯繫服務
機制，不斷提升留學回國人才服務水平和能力。（ｊｑ）

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