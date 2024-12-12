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AH股新聞

12/12/2024 17:10

英偉達天貓旗艦店商品全部下架，此前中方宣布對其展開反壟斷調查

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國官方宣布對美國科技巨頭英偉達開展反壟斷調查後，英偉
達天貓官方旗艦店所有商品已下架。
　
　　目前，英偉達在天貓官方旗艦店的所有商品都已下架，顯示「抱歉，沒有相關寶貝」，「分
類」頁和「推薦」頁中僅展示高端電競、遊戲本等商品，需跳轉到其他品牌店舖下單，原因未知

　
　　該店客服表示，「本旗艦店僅用於展示包含英偉達ＧｅＦｏｒｃｅ品牌的終端產品，並不出
售任何產品或服務，相關產品信息請以跳轉後的店舖所發布的信息為準。」
　
　　ＡＭＤ、英特爾等公司的天貓旗艦店則顯示正常。
　
　　中國國家市場監管總局網站本周一（９日）發布公告稱，因英偉達公司涉嫌違反《中華人民
共和國反壟斷法》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公
司股權案反壟斷審查決定的公告》，該局對英偉達開展立案調查。
　
　　英偉達中國周二（１０日）回應稱：「英偉達憑借實力取勝，這反映在我們的基準測試結果
和對客戶的價值上，客戶可以選擇任何最適合他們的解決方案。」
　
　　消息重創英偉達股價，截至１２月１１日，兩天內英偉達市值已縮水超１７００億美元。中
國是英偉達的重要市場，英偉達在中國的布局涉及製造、銷售與服務、技術合作等多方面，聯想
、神舟、海爾、京東、天貓、阿里雲、騰訊雲都是英偉達合作夥伴。（ｊｑ）

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