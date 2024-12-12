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AH股新聞

12/12/2024 11:36

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒６４％，旅遊消費股仍強

　　《經濟通通訊社１２日專訊》滬深股市三大股指今早輕微低開，盤中反彈回升，滬指半日收
升０﹒６４％，報３４５４﹒５２點，深成指升０﹒７９％，創業板指漲１﹒４７％。兩市上午
交易額１１６５９億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加３６１億元或約３％。
　
　　近午間收市時，大金融板塊突然拉升，保險半日漲２﹒３％，證券升１﹒７５％。國盛金控
（深：００２６７０）及國聯證券（滬：６０１４５６）漲停，天茂集團（深：０００６２７）
彈７﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）升３﹒２％，中國人壽（滬：６０１６２８）升
２﹒９％。
　
　　消費股延續強勢，零售、白酒股升幅領先，茂業商業（滬：６００８２８）、中百集團
（深：０００７５９）、杭州解百（滬：６００８１４）、惠發食品（滬：６０３５３６）、李
子園（滬：６０５３３７）、金楓酒業（滬：６００６１６）及天佑德酒（深：００２６４６）
升停封板，古井貢酒（深：０００５９６）揚４﹒６％。
　
　　市場預料明年提振內需、刺激經濟政策陸續有來，疊加歲末多地派發消費券，消費股獲投資
者青睞。近日，北京、江蘇常州、西安等多地啟動新一輪消費券發放，支持餐飲、文旅等消費領
域。數據顯示，消費券對消費拉動作用穩步提升，有效提振消費信心，帶動相關行業復甦。專家
認為，消費券可產生「乘數」效應，促進經濟活動，可引入社會資本參與消費券發放，形成多元
化發展模式。（ｒｙ）

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