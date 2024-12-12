《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒８５％三連漲，消費股有支持

《經濟通通訊社１２日專訊》為期兩天的中央經濟工作會議據悉今日閉幕，此前政治局會議

釋放擴大刺激訊號後，市場期待中經會能明確提供指引，尤其是具體的財政增量措施。針對外媒

指中國考慮允許人民幣明年有所貶值，以應對美國關稅影響，人行主管媒體隨即發聲，稱人民幣

匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定。官方在下午開盤前公布，個人養老金制度將自１２月

１５日起從３６個先行試點城市擴展至全國，同時將國債、指數基金等納入個人養老金產品範圍

，分析料有望為資本市場帶來更多中長期資金。Ａ股繼續震盪收升，滬指收升０﹒８５％，實現

三連漲，深成指升１％，創業板指漲１﹒３５％。



滬深兩市成交量約１﹒８７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升９０６億元或５％

。兩市共３３９８隻個股上漲，１５５隻個股漲停，１５９６隻個股下跌。



盤面上，消費股連日來成為最強主線，零售、食品飲料、家居用品等多個方向大漲。零售連

鎖今日飆逾４％領先大市，供銷大集（深：０００５６４）、茂業商業（滬：６００８２８）、

中央商場（滬：６００２８０）及中百集團（深：０００７５９）等二十餘股漲停；我樂家居

（滬：６０３３２６）、美克家居（滬：６００３３７）、熊貓乳品（深：３００８９８）、良

品鋪子（滬：６０３７１９）等紛紛封板。



《證券日報》頭版文章指出，大力提振消費是當前宏觀政策施力重點，要多措並舉提升居民

的消費意願和消費信心。其一，多渠道增加居民收入，提高居民消費能力；其二，進一步支持消

費品以舊換新；其三，促進服務消費提質擴容。另邊廂，全國多地已經抓緊年末旺季促消費機會

，開始派發新一輪消費券。北京將發放不少於３萬張冰雪消費券、江蘇常州將發放人民幣１００

萬元２０２４年「蘇新消費．喜迎元旦」消費券，「樂品上海」餐飲第三輪消費券在開搶後秒空

……短期內消費股料續成投資寵兒。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０２８﹒５０ ＋０﹒９９

上證綜合指數 ３４６１﹒５０ ＋０﹒８５ ７３４１﹒６９

上證Ａ股指數 ３６２８﹒３１ ＋０﹒８５

深證成份指數 １０９５７﹒１３ ＋１﹒００ １１３２７﹒４０

深圳創業板指數 ２２９２﹒１５ ＋１﹒３５

上證Ｂ股指數 ２８２﹒９１ ＋０﹒２２ ２﹒０５

深證Ｂ股指數 １２５６﹒２０ ＋０﹒９０ ０﹒８７

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