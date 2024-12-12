《汽車新勢力》極越傳無力支付員工社保，公司稱正積極推進融資

《經濟通通訊社１２日專訊》極越汽車陷入經營危機，綜合內媒報道，極越汽車繼昨日遭媒

體公開追討欠款、ＣＥＯ夏一平昨日下午透過視頻會議向全體員工表示公司正遇到困難需立即調

整後，網絡再傳出，夏一平在視頻會議上還承認了公司面臨資金問題，今年１１月的員工社保「

沒錢交不了」，需要員工自己想辦法，引起員工不滿。一些員工並對１２月的工資及年終獎能否

順利發放表示擔憂，甚至「在線討薪」。



＊有指員工或需「自費上班」，傳北京大部分門店關門＊



據《界面新聞》報道，極越計劃留下極少數員工維持業務，其餘員工有兩種方案可以選擇，

一是離職，等到明年２月底拿Ｎ＋１補償；二是選擇留下來，但１２月開始薪資無法發放，職員

將處於「自費上班」狀況。報道又引述多名極越員工指出，公司員工１１月的工資已經到帳，但

是１１月、１２月的社保需要自行繳納；目前公司所有業務陷入停滯，內部大群全員禁言。



《三言科技Ｐｒｏ》報道更指出，有兩名佛山極越不同門店的主播在直播中「在線求職」；

極越深圳一家門店的一名主播在直播時透露，離職沒有賠償、上個月工資沒發；極越北京五棵松

門店一位主播稱明天關店，訂金在安排退，還稱據其所知，北京大部分門店關店。極越濰坊一家

門店的一名主播亦稱，「這麼好的車可惜了，明天吃散夥飯。很難受，極越沒了。肯定不是夏總

一個人的過錯，新能源本身是很捲的行業，他本人很努力，做抖音、做營銷，很努力的活」。



此外，據報不少極越車主擔心售後問題，想「組團退車」。



＊極越：公司只是經營性調整，全力推進新車交付＊



面對種種傳聞，極越昨晚在微博發文說明，指公司「正在協調各方面資源應對挑戰，正在積

極推進融資」，至於與供應商的合作，「極越正在積極進行財務調整，有序安排款項支付，也請

相關方給予理解和支持」。



新車交付進展方面，極越表示，新車交付環節正常，惟近期戰略調整過程中可能會出現部分

用戶交車遲緩的情況；極越交付量已持續多月跨越式增長，正呈現穩步向好態勢，目前極越正在

協調各鏈條力量，全力推進新車交付，將車輛盡快交到用戶手中。



極越並強調，公司只是經營性調整，涉及車輛的服務正常進行中，各個渠道仍然可以正常預

約維保等服務，而極越產品的三包和質保責任仍然受到法律保障。（ｓｌ）

