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AH股新聞

12/12/2024 11:20

《汽車新勢力》極越公關負責人坦承公司「沒錢了，需要找錢」

　　《經濟通通訊社１２日專訊》極越汽車陷入經營危機，除了被媒體追討３６萬元人民幣宣傳
費用外，還傳出無力支付員工社保並且將大裁員的消息。內媒《快科技》報道指，極越汽車公關
負責人徐繼業今日在社交平台回應公司財務困境，對於「為甚麼會這樣」直言「沒錢了。沒錢了
需要找錢，找錢需要活著，因此活著最重要，活著才有希望」。
　
　　徐繼業並強調，自己因看好產品而加入極越，甚至未領工資就自購一輛，並推薦給親友。他
憤怒駁斥借公司困難質疑產品質量的言論，表示將繼續推動自動駕駛事業。
　
＊知情人士稱百度不看好極越盈利前景及時止損＊
　
　　此外，《界面新聞》引述極越內部人士稱，研發部門將在此輪裁員中被全部砍掉；目前極越
包括正職和外判在內共有５０００多名員工，其所在的售後部門共計３００多人，按照目前的通
知，售後部門將只留下８０人。
　
　　報道還引述一名接近極越的知情人士透露，極越汽車突然崩盤，核心問題在於股東方支持力
度不夠，作為主要出資方的百度（０９８８８）對極越汽車能夠實現盈利的前景不看好，選擇及
時止損；最大股東吉利（００１７５）主要負責提供平台和技術，收取代工費用，而極越實際上
已經拖欠吉利不少代工費用。（ｓｌ）

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