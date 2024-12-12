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AH股新聞

12/12/2024 16:36

《打擊貪腐》嚴重破壞體育系統政治生態，前國體局長苟仲文被雙開

　　《經濟通通訊社１２日專訊》全國政協原常委、民族和宗教委員會原副主任苟仲文嚴重違紀
違法問題，經中紀委國家監委立案審查調查，包括貫徹落實黨中央重大決策部署和履行全面從嚴
治黨主體責任不力，嚴重破壞體育系統的政治生態；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、接
受宴請和旅遊活動安排；違反民主集中制原則簽批大額資金，在組織函詢時不如實說明問題，在
幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；利用職權為親屬經營活動提供幫助，搞權色交
易；在體育項目建設或收購中不正確履行職責，私自留存涉密文件；公器私用，大搞權錢交易，
利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物；隨意決策，濫用
職權，造成巨額經濟損失。
　
　　中紀委國家監委指，苟仲文嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活
紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，決定給予其開除黨籍、開除公職處分；收
繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。
　
　　６７歲的苟仲文為研究員級高級工程師，早年在國家機械電子工業部、國家電子工業部等任
職，並曾任國家信息產業部副部長，北京市副市長、市委副書記、中關村管委會黨組書記等，
２０１６年１１月出任國家體育總局局長。
　
　　當時曾有輿論分析，苟仲文從政以來從未涉足體育領域，或許是他被選中能不受各方利益牽
絆進行體育系統改革的原因之一。據報苟仲文上任初期曾向身邊人感嘆「體育的水很深」，第二
個月就開始啟動一系列大動作，包括由姚明出任籃協主席，足協出台顛覆性新規等。２０２２年
７月，苟仲文因年齡原因不再擔任體育總局局長，並於同年８月轉任全國政協民族和宗教委員會
副主任。足壇反腐風暴在２０２２年底捲起後，苟仲文最終也在今年５月受查。（ｓｌ）

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