《打擊貪腐》中信集團前副總徐佐謀取巨額非法利益被雙開

《經濟通通訊社１２日專訊》中國中信集團有限公司原黨委委員、副總經理徐佐嚴重違紀違

法，中紀委國家監委立案審查調查，指其嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀

律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、非法經營同類營業犯罪，決定對其開除黨籍和公職，同時收

繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



中紀委國家監委通報指，經查，徐佐喪失理想信念，背棄初心使命，棄守全面從嚴治黨主體

責任，污染任職企業政治生態，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規接受宴請和收受禮

品禮金；違背組織原則，隱瞞不報家庭房產情況，在幹部選拔和職工錄用方面為他人謀取利益並

收受財物；違規持有非上市公司股份，利用職權為親屬謀取利益；道德敗壞；腐化墮落，以權謀

私，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在承接項目、業務合作、人事安排等方面謀利，並非法

收受巨額財物；大搞「靠企吃企」，違規經營任職企業同類營業，謀取巨額非法利益。



５９歲的徐佐於昆明工學院（現昆明理工大學）金屬學及熱處理專業畢業，早年在戴卡輪轂

製造有限公司工作，２００７年起先後出任中信戴卡股份有限公司總經理、黨委書記、副董事長

等職，２０１６年１０月出任中國中信集團有限公司總經理助理，兼任中信戴卡股份有限公司董

事長、黨委書記，２０１９年０６月任中國中信集團有限公司副總經理，中國中信股份有限公司

副總經理等職，至今年６月被通報受查。（ｓｌ）

