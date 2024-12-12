《汽車新勢力》極越ＣＥＯ夏一平現身強調無跑路，公司未倒閉

《經濟通通訊社１２日專訊》極越汽車傳出財困消息後，內媒《澎湃新聞》引述極越內部人

士報道，ＣＥＯ夏一平今日上午現身極越上海辦公室並被員工圍堵，員工主要訴求包括繳齊社保

、醫保和公積金等，以及發放工資、給員工「Ｎ＋１」賠償款。夏一平表示，他現身一是為了向

員工證明自己並未跑路，要與公司共渡難關，二是與員工面對面溝通解決方案。



內部人士又指，經過短時間的混亂和圍堵後，員工情緒基本得到平復，而夏一平則留在透明

的辦公室內辦公，聯繫各方尋求解決辦法，「他目前的主要任務就是融資，他也在積極聯繫投資

方尋求幫助」。



此外，《科創板日報》報道指，極越ＣＥＯ夏一平在內部會議中稱，公司帳戶已被凍結，自

己並不是企業第一責任人，但將會盡力解決員工的社保問題，具體如何操作還需要與董事會討論

；股東願意承擔員工離職賠償，但具體方案還需與股東、人事部門探討。夏一平並強調，「公司

沒有關停和倒閉，整車的質保和軟件服務不會中斷」。



＊傳百度發現極越財務窟窿高達７０億，決定止損＊



極越昨日被媒體公開追討３６萬元人民幣宣傳費用後，再傳出無力支付員工社保並且將大裁

員的消息，員工只能選擇離職或者留下來，但留下來的話１２月開始薪資無法發放。極越公關負

責人徐繼業更坦承公司「沒錢了。沒錢了需要找錢」。《財新》引述多名熟悉此事的人士認為，

極越閃崩主要原因在於百度（０９８８８）撤資。報道引述百度內部人士透露，公司今年１０月

曾派財務團隊進入極越盡職調查，為後續３０億元人民幣投資做準備，「結果發現極越一灘爛帳

，有高達７０億財務窟窿，決定不再繼續投入」。（ｓｌ）

