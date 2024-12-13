【中經會】中信證券：地產支持政策有望進一步加碼

《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議提出，有效防範化解重點領域風險，牢牢守

住不發生系統性風險底線。持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造，

充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。



值得注意的是，今年９月２６日的中央政治局會議首次提出要「促進房地產市場止跌回穩」

，此次中央經濟工作會議在此基礎上增加了「持續用力推動」的表述。



廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，再次表述「止跌回穩」，意味著止

跌的基礎還需進一步牢固，「持續用力推動」的表述意味著下一步將繼續推出增量政策、落實存

量政策，以形成政策疊加效應。



對於明年可能的政策方向，中信證券首席經濟學家明明認為，在「穩住樓市」的要求下，後

續金融、財政等領域的地產支持政策有望進一步加碼，例如進一步降低按揭貸款以及公積金貸款

利率、加大收儲力度、優化房企融資條件等。



此外，會議還提出要「加力實施城中村和危舊房改造」，中指研究院政策研究總監陳文靜指

，此前住建部已經明確新增實施１００萬套城中村和危舊房改造，此次繼續強調要「加力實施」

，可見未來城中村和危舊房改造的規模有望繼續增加，整體力度或將加大。未來預計各地將貨幣

化安置與房票政策結合、收購存量商品房作為安置房與城中村改造相結合是重要方向，加大使用

房票安置的補貼獎勵，提高居民使用房票的積極性，這將有助於加速城中村改造節奏，並在

２０２５年有望對新房銷售產生實際性的拉動效果。（ｌｃ）

