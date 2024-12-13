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13/12/2024 17:43

《國企紅籌》中國中冶首十一月新簽合同額按年跌１２﹒１％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國中冶（０１６１８）（滬：６０１６１８）宣布，今年首
１１個月新簽合同額１﹒０５萬億元人民幣，按年降低１２﹒１％；其中新簽海外合同額
７４７﹒１億元人民常，按年增長９９％。（ｒｈ）

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