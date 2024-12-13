《神州頭條》財經報章頭版摘要：中經會提適時降準降息提高赤字率

《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央經濟工作會議在北京舉行

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中央經濟工作會議１２月１１日至１２日在北京舉行。國家主席習近平出席會議並發表重要講話

，總結２０２４年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署２０２５年經濟工作。國務院總理李強作

總結講話。會議指出明年要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，要實施適度寬鬆的貨幣

政策，適時降準降息，保持流動性充裕。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



習近平會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫

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國家主席習近平１２日在人民大會堂會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。習近平表示，中

俄要密切在聯合國、金磚合作機制、上海合作組織等多邊框架內的溝通和協作，堅定維護以聯合

國為核心的國際體系，踐行真正的多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，共同

維護全球戰略穩定和國際公平正義。



五部門：個人養老金制度將推廣至全國

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人社部、財政部、國家稅務總局、金融監管總局、中證監會近日發布《關於全面實施個人養老金

制度的通知》，個人養老金制度將於１２月１５日推廣至全國。





《上海證券報》



中央經濟工作會議在北京舉行

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中央經濟工作會議１２月１１日至１２日在北京舉行。國家主席習近平出席會議並發表重要講話

，總結２０２４年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署２０２５年經濟工作。國務院總理李強作

總結講話，對貫徹落實習近平重要講話精神、做好明年經濟工作提出要求。



習近平會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫

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國家主席習近平１２日在人民大會堂會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。習近平表示，中

俄要密切在聯合國、金磚合作機制、上海合作組織等多邊框架內的溝通和協作，堅定維護以聯合

國為核心的國際體系，踐行真正的多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，共同

維護全球戰略穩定和國際公平正義。



個人養老金制度正式向全國推開

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個人養老金制度正式向全國推開。日前，人社部、財政部、稅務總局、金融監管總局、中證監聯

合印發《關於全面實施個人養老金制度的通知》明確，自２０２４年１２月１５日起，在中國境

內參加城鎮職工基本養老保險或者城鄉居民基本養老保險的勞動者，均可以參加個人養老金制度

。





《證券時報》



中央經濟工作會議在北京舉行

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中央經濟工作會議１２月１１日至１２日在北京舉行。國家主席習近平出席會議並發表重要講話

，總結２０２４年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署２０２５年經濟工作。國務院總理李強作

總結講話，對貫徹落實習近平重要講話精神、做好明年經濟工作提出要求。



習近平會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫

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國家主席習近平１２日在人民大會堂會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。習近平表示，中

俄要密切在聯合國、金磚合作機制、上海合作組織等多邊框架內的溝通和協作，堅定維護以聯合

國為核心的國際體系，踐行真正的多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，共同

維護全球戰略穩定和國際公平正義。



習近平向美中貿易全國委員會２０２４年度慶典晚宴致賀信

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國家主席習近平１１日向美中貿易全國委員會２０２４年度慶典晚宴致賀信，向委員會及全體成

員表示祝賀，向長期關心和支持中美經貿合作的美國各界人士致以誠摯問候。（ｌｃ）

