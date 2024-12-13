《神州經脈》中經會稱適時降準降息，以舊換新帶動銷售額逾１億

《神州經脈》本周有兩大重磅會議，周一（９日）政治局會議率先放出明年要實施「適度寬

鬆」的貨幣政策及「更加積極」的財政政策等表述，市場對緊接登場的中央經濟工作會議的期待

空前高漲。惟官方通稿顯示，中經會除了進一步明確積極有為的政策基調，以及再度提到穩樓市

股市，缺乏具體赤字率及財政支出細節、房地產方面也沒有可操作的策略，投資者不免失望。



滬深股市今日（１３日）低開震盪，下午越跌越深，滬綜指收挫２﹒０１％，報

３３９１﹒８８點，失守三千四關；全周跌幅０﹒３６％，兩周連升斷纜。深成指今日也跌

２﹒２％，創業板指更跌２﹒５％。成交放大，兩市全天交易額約２﹒０７萬億元（人民幣．下

同），較上個交易日放量２０２３億元或近１１％。



中央經濟工作會議重申保持人民幣匯率在「合理均衡水平」上的基本穩定，但有分析認為人

行或允許人民幣兌美元貶值５％－８％，以部分緩衝美國加徵關稅的外部衝擊。人民幣兌一美元

即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２７９５，較上個交易日４時３０分收盤價跌１６５點子，三

連跌，創２０２３年１１月１４日以來逾一年新低，全日在７﹒２７００至７﹒２８２６之間波

動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１８７６，較上個交易日跌２２點子，兩連跌，為１２月

１０日以來近一周新低。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中央經濟工作會議１２月１１－１２日在北京舉行，會議強調要實施更加積極的財政政策

，提高財政赤字率，實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，保持人民幣匯率在合理均衡水平

上的基本穩定；實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發

展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。會議還部署了九大任務，「大力提振消

費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」列首位，而「有效防範化解重點領域風險」的任務則

包括要持續用力推動房地產市場止跌回穩。



２﹒ 據《新華社》從商務部獲悉，今年以來，消費品以舊換新政策整體帶動相關產品銷售額超

１萬億元。截至１２月１３日零時，汽車以舊換新帶動乘用車銷售量超５２０萬輛，其中報廢更

新超２５１萬輛，置換更新超２７２萬輛；家電以舊換新帶動８大類產品銷售量超４９００萬台

；家裝廚衛「煥新」帶動相關產品銷售超５１００萬件；電動自行車以舊換新帶動新車銷售近

９０萬台。



３﹒ 比亞迪首席科學家、汽車總工程師、汽車工程研究院院長廉玉波今日在北京一場演講中表

示，比亞迪打破了國外品牌對市場的壟斷，２０２３年銷量已經超過３００萬台，得到了全球新

能源汽車銷量冠軍，「這個月末，我們大概可以實現全年４２５萬台整車年度的銷量」；而截至

目前，比亞迪新能源汽車累積銷量已經超過１０００萬輛。



４﹒ 財政部、稅務總局今日發布公告指，自２０２４年１月１日起，在全國範圍實施個人養老

金遞延納稅優惠政策。在繳費環節，個人向個人養老金資金帳戶的繳費，按照每年１２０００元

人民幣的限額標準，在綜合所得或經營所得中據實扣除；在投資環節，對計入個人養老金資金帳

戶的投資收益暫不徵收個人所得稅；在領取環節，個人領取的個人養老金不併入綜合所得，單獨

按照３％的稅率計算繳納個人所得稅，其繳納的稅款計入「工資、薪金所得」項目。



５﹒ 國產遊戲《黑神話：悟空》透過官方微博發布了獲得２０２４ ＴＧＡ（Ｔｈｅ

Ｇａｍｅ Ａｗａｒｄｓ）最佳動作遊戲消息。１１月下旬該遊戲已獲得２０２４年英國金搖桿

獎的「最佳視覺設計」與「終極年度遊戲」獎。而ＴＧＡ被譽為遊戲界的奧斯卡獎。



６﹒ 據《２０２４中國遊戲產業報告》披露，今年全年國內遊戲市場實際銷售收入

３２５７﹒８３億元，同比增長７﹒５３％，再創新高；國內遊戲用戶６﹒７４億人，同比增

０﹒９４％，亦為歷史新高點。２０２４年，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入

１８５﹒５７億美元，同比增長１３﹒３９％，其規模已連續五年超過千億元人民幣，並再創新

高。



７﹒ 據《財新》報道，第十批全國藥品集採昨日在上海開標，涉及６２種藥品，申報企業

４３９個，產品７７８個，覆蓋高血壓、糖尿病、腫瘤、心腦血管疾病、感染、精神疾病等領域

，注射劑過半，數量創下歷史新高。最終２３４家企業的３８５個產品獲得擬中選資格。據統計

，有多個藥品降價在８０％以上，超出行業預期。整體平均降幅暫未披露；過去九批集採平均降

幅為５３﹒７％。



８﹒ 海關總署廣東分署統計顯示，今年前１１個月，廣東外貿進出口８﹒２７萬億元，同比增

長１０％，快於全國增速５﹒１個百分點，佔全國進出口總值的２０﹒８％。其中，出口

５﹒３７萬億元，增長８﹒７％；進口２﹒９萬億元，增長１２﹒６％。（ｓｌ）

