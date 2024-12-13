《鍾之日記》重磅會議落幕，車股內房承壓

《鍾之日記》１２月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中央經濟會議明確明年提高財政赤字率、降準降息，承諾將大力提振消費和刺激整體內需，

惟驚喜不足，令投資者感到失望，中港股市全天弱勢。港股今早低開１５８點或０﹒８％，盤中

跌幅擴大，最多挫４６９點，失守２００００關，直至收市都未能收復失地。恒生指數全日收報

１９９７１，跌４２５點或２﹒１％，全周先升後回累計升幅僅１０５點。今日主板成交近

１５８５億元。



＊Ａ股失守三千四，全周跌０﹒３６％＊



本周有兩大重磅會議舉行，周一（９日）政治局會議率先放出明年要實施「適度寬鬆」的貨

幣政策及「更加積極」的財政政策等表述，市場對緊接登場的中央經濟工作會議的期待空前高漲

。惟官方通稿顯示，中經會除了進一步明確積極有為的政策基調，以及再度提到穩樓市股市，缺

乏具體赤字率及財政支出細節、房地產方面也沒有可操作的策略，投資者不免失望。



滬深股市低開震盪，下午越跌越深，滬綜指收挫２﹒０１％，報３３９１﹒８８點，失守三

千四關；全周跌幅０﹒３６％，兩周連升斷纜。深成指今日也跌２﹒２％，創業板指更跌

２﹒５％。成交放大，兩市全天交易額約２﹒０７萬億元人民幣，較上個交易日大增１１％。



有分析認為，中經會展現決策層對提振消費的重視和空前決心，在部署明年９大任務時，至

少十年來第二次將大力提振消費和刺激整體內需作為首要任務。可惜消費股提前升，政策市效應

今日減退，白酒板塊挫逾３％最傷。房地產板塊亦全日低迷，單日跌３﹒２５％。



＊極越汽車崩盤，吉利單日挫逾５％＊



吉利與百度（０９８８８）合營的極越汽車陷財困，內媒日前爆料稱極越拖欠供應商３６萬

元人民幣宣傳費用，其後再傳出無力支付員工社保並且將大裁員的消息，員工只能選擇離職或者

留下來，但留下來的話１２月開始無糧出，面臨「自費上班」困境。



極越ＣＥＯ夏一平據報昨日上午現身上海辦公室並被員工圍堵，員工主要訴求包括繳齊社保

、醫保和公積金等，以及發放工資、給員工「Ｎ＋１」賠償款。夏一平表示，他現身一是為了證

明自己並未跑路，要與公司共渡難關，二是與員工面對面溝通解決方案。夏一平強調，「公司沒

有關停和倒閉，整車的質保和軟件服務不會中斷」，至於員工離職賠償方案還需與股東、人事部

門探討。有極越內部人士指，經過短時間的混亂和圍堵後，員工情緒基本得到平復。



《財新》引述多名熟悉此事的人士認為，極越閃崩主要原因在於百度撤資。早前有報道引述

百度內部人士透露，公司１０月曾派財務團隊進入極越盡職調查，為後續３０億元人民幣投資做

準備，「結果發現極越一攤爛帳，有高達７０億人民幣財務窟窿，決定不再繼續投入」。



極越汽車的前身是集度汽車，百度和吉利分別持股５５％、４５％。其中，百度負責極越汽

車產品定義和技術研發，吉利則承擔生產。極越曾喊話對標Ｔｅｓｌａ，然而今年前１１個月，

極越累計交付逾１﹒４萬輛，單月不足１３００輛，不到理想（０２０１５）、埃安等造車新勢

力最新一月日均交車水準。



吉利汽車（００１７５）股價受拖累，今日下跌５﹒０９％，其他汽車股亦隨大市走弱，理

想汽車跌４﹒９％，比亞迪（０１２１１）軟４﹒０７％，小鵬（０９８６８）挫５﹒９％，蔚

來（０９８６６）跌近４％。



＊挽救樓市沒新意，內房股失望＊



市場高度關注的中央經濟工作會議落幕，在部署明年九項重要任務中，就如何挽救樓市，被

放在第五項的「有效防範化解重點領域風險」之中，提到「持續用力推動房地產市場止跌回穩，

加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。推動構建房地產發展新模

式，有序搭建相關基礎性制度」。



市場認為，再次表述「止跌回穩」，意味著止跌的基礎還需進一步牢固，「持續用力推動」

的表述意味著下一步將繼續推出增量政策、落實存量政策，以形成政策疊加效應。此外，清理住

房庫存是目前穩定中國樓市的關鍵。但商品房收儲、貨幣化安置城中村和危舊房改造目前進展偏

慢，還需要中央果斷解決計劃推行的瓶頸、緊抓這兩項政策的落地。



高盛發表報告，直言中經會讓人失望，因為缺乏穩樓市和通脹正常化的清晰可行戰略。內房

股失望而回，龍湖（００９６０）大跌７﹒２９％，為跌幅最大恒指成份股，中海外

（００６８８）跌４﹒９３％，潤地（０１１０９）跌２﹒２９％。



中金研報指出，目前市場尚處於政策出台後「脈衡式反應」當中，中經會提出的舉措預期有

助於適度提振樓市需求，其中供給端調整舉措非常重要，建議投資者在考慮房地產行業投資機會

時，應綜合考慮房企所持土儲質量、短期經營情況穩健性，以及企業估值水平。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

