《Ａ股焦點》杭州高新升２％，宣布收購太陽高新５１％股份

《經濟通通訊社１３日專訊》杭州高新（深：３００４７８）昨晚發布公告稱，公司正在籌

劃以支付現金購買資產的方式向杭州睿新收購其所持有太陽高新５１％股份事宜。本次交易完成

後，杭州高新將取得太陽高新的控制權，太陽高新將成為公司的控股子公司。



杭州高新今早低開高走，現升２﹒１４％，報１２﹒４１元人民幣。近段時間，杭州高新走

勢明顯攀升，自９月中旬觸底以來股價已翻倍。



杭州高新在公告中表示，持有太陽高新４９％股份的福建上杭太陽銅業有限公司（係福建南

平太陽電纜股份有限公司控股子公司）同意放棄標的公司股權的優先購買權。本次交易預計將構

成重大資產重組，不構成關聯交易，該交易尚處於籌劃階段。



２０２４年１２月１１日，杭州高新已與太陽高新股東杭州睿新、太陽銅業簽署《收購意向

書》。公告顯示，太陽高新是一家主要從事高分子橡塑材料的研發、生產、銷售的有限責任公司

，與杭州高新的主營業務有高度協同性。



資料顯示，杭州高新成立於２００４年，並於２０１５年在深交所創業板掛牌上市，其主營

業務是高分子橡塑材料的研發、生產和銷售。（ｊｑ）

