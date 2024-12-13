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AH股新聞

13/12/2024 08:33

【中經會】會議部署９大任務，包括提振消費、推動樓市止跌回穩等

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議１２月１１日至１２日在北京舉行。會議確
定，明年要抓好９項重點任務。
　
　　一是大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。實施提振消費專項行動，推動中
低收入群體增收減負，提升消費能力、意願和層級。適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居
民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準。加力擴圍實施「兩新」政策，創新多元化消費
場景，擴大服務消費，促進文化旅遊業發展。積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀髮經濟。更大力
度支持「兩重」項目。適度增加中央預算內投資。
　
＊科技創新引領發展，開展「人工智能＋」行動＊
　
　　二是以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系。加強基礎研究和關鍵核心技術
攻關，超前布局重大科技項目，開展新技術新產品新場景大規模應用示範行動。開展「人工智能
＋」行動，培育未來產業。綜合整治「內捲式」競爭，規範地方政府和企業行為。
　
　　三是發揮經濟體制改革牽引作用，推動標誌性改革舉措落地見效。高質量完成國有企業改革
深化提升行動，出台民營經濟促進法。開展規範涉企執法專項行動。統籌推進財稅體制改革，增
加地方自主財力。深化資本市場投融資綜合改革，打通中長期資金入市卡點堵點，增強資本市場
制度的包容性、適應性。
　
＊擴大對外開放，釋放住房需求，加大改善民生＊
　　
　　四是擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資。有序擴大自主開放和單邊開放，穩步擴大制度
型開放，推動自由貿易試驗區提質增效和擴大改革任務授權，加快推進海南自由貿易港核心政策
落地。
　
　　五是有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。持續用力推動房地產市
場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。推動構建房
地產發展新模式，有序搭建相關基礎性制度。
　
　　六是統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，促進城鄉融合發展。
　
　　七是加大區域戰略實施力度，增強區域發展活力。發揮區域協調發展戰略、區域重大戰略、
主體功能區戰略的疊加效應，積極培育新的增長極。
　
　　八是協同推進降碳減污擴綠增長，加緊經濟社會發展全面綠色轉型。進一步深化生態文明體
制改革。營造綠色低碳產業健康發展生態，培育綠色建築等新增長點。
　
　　九是加大保障和改善民生力度，增強人民群眾獲得感幸福感安全感。實施重點領域、重點行
業、城鄉基層和中小微企業就業支持計劃。加強靈活就業和新就業形態勞動者權益保障。
　
　　會議指出，要緊抓關鍵環節完成好明年經濟工作重點任務，針對需求不足的突出癥結，著力
提振內需特別是居民消費需求；針對制約發展的深層次障礙和外部挑戰，堅定不移深化改革擴大
開放；針對產業轉型升級的瓶頸制約，推動新舊動能平穩接續轉換；針對企業經營中的關切訴求
，加強政策支持和優化監管服務；針對重點領域風險隱患，持續用力推進風險處置。要大力提升
抓落實的效能，充分調動基層積極性主動性創造性，持續優化營商環境，更好凝聚推動高質量發
展的合力。（ｒｙ）

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