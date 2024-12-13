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AH股新聞

13/12/2024 11:37

【中經會】華創證券：中經會要求「清晰且罕見」，增量最大為財政

　　《經濟通通訊社１３日專訊》華創證券最新研報指出，中央經濟工作會議要求「清晰且罕見
」，增幅最大的是財政；而且新聞通稿提及七個「行動」或「專項行動」部署，是歷史最高。
　
　　華創證券首席宏觀分析師張瑜在報告中稱：「政治局、中經會往往是最高級別『定調』類會
議，提目標、給方向、做部署的意味更多，具體做法的要求往往並不展開，」她認為，是次會議
罕見對物價有「合理回升」的清晰要求，為過去十年未有之；罕見對政策的「前傾節奏」有明確
要求，開門紅可期；罕見清晰提及「適時降準降息」。而且是首次將「穩住樓市、股市」放在開
篇總調中。
　
　　「對於股市，如果穩住有挑戰，平準基金或可期，」張瑜說，樓市則依然延續「控制增量，
化解存量」的控量保價思路。
　
　　對於貨幣政策，降息降準必有，這於債券而言是短期最為確定的「護身符」。節奏而言，有
望在美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議後進入預期發酵期。
　
＊明年赤字率３﹒５％至４％左右＊
　
　　報告又指，「幅度最大的是財政」，過去１２年的中央經濟工作會議從未明確提過「提高財
政赤字率」這樣的措辭，僅從財政而言是「過去１２年最具擴張的表述之一」。
　
　　張瑜預計，明年廣義財政赤字率需要至少提升２－２﹒５個百分點，即明年廣義財政赤字率
需達到「３﹒５％的赤字率＋特別國債３萬億＋新增專項債４﹒５萬億」至「赤字率４％＋特別
國債３萬億＋新增專項債４﹒５萬億」左右。
　
＊會議提及七個行動，歷史最高＊
　
　　此外，會議通稿提及七個「行動」或「專項行動」部署，是歷史最高。其中包括提振消費專
項行動（當下核心矛盾）、規範涉企執法專項行動（回應社會關切）、人工智能＋行動、降低全
社會物流成本專項行動、高質量完成國有企業改革深化提升行動等。（ｒｙ）

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