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AH股新聞

13/12/2024 17:43

《神州金融》何立峰：有力有序有效防範化解金融風險與外部衝擊

　　《經濟通通訊社１３日專訊》全國金融系統工作會議今日（１３日）在北京召開。中央金融
委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記何立峰出席會議並講話。他強調，金融系統要有力
有序有效防範化解重點領域金融風險和外部衝擊，促進資本市場等各領域平穩健康發展，牢牢守
住不發生系統性風險的底線。要逐業逐行逐單位強化金融監管，進一步健全監管制度，強化監管
執法和問責，加強監管協同，加快補齊金融法治短板，持續提升監管效能。
　
　　何立峰並表示，要不斷提高金融服務實體經濟質效，全力支持構建新發展格局、推動高質量
發展。實施好適度寬鬆的貨幣政策，為擴大內需、發展新質生產力和促進經濟轉型升級提供更加
有力的支持。進一步發揮支持小微企業融資協調工作機制作用，引導信貸資金直達基層、快速便
捷、利率適宜，有效緩解小微企業融資難貴慢問題。
　
＊加快構建與房地產發展新模式相匹配的金融服務體系＊
　
　　同時，要充分發揮城市房地產融資協調機制作用，推動「白名單」項目擴圍增效，鞏固房地
產市場止跌回穩勢頭，堅決打好保交房攻堅戰，加快構建與房地產發展新模式相匹配的金融服務
體系。
　
　　此外，要找準金融支持穩外貿的著力點，不斷加大對外貿企業的支持力度。要在服務經濟社
會高質量發展過程中加快推進金融自身高質量發展，聚焦主責主業，更好服務經濟大局，落實改
革部署，扎實深化金融改革開放，結合巡視整改，全面加強金融系統黨的建設。（ｓｌ）

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