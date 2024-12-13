《券商巨無霸》國泰君安海通併購內幕交易核查：不會構成法律障礙

《經濟通通訊社１３日專訊》昨晚，國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）和海通

證券（０６８３７）（滬：６００８３７）均發布公告稱，對本次交易相關內幕信息知情人買賣

國泰君安和海通證券Ａ股股票的情況進行了核查。公告顯示，１１名相關知情人進行了國泰君安

或海通證券的股票交易，其中不乏國泰君安副總裁。公告強調，不構成內幕交易行為，不會對本

次交易構成實質性法律障礙。



具體來看，１１名相關自然人買賣了國泰君安和海通證券的Ａ股股票，包括國泰君安副總裁

韓志達、國泰君安總審計師趙宏、國泰君安監事沈贇的母親熊曉華、國泰君安員工黃文欣的父親

黃冠土、東方證券業務副總監金執翰的父親金偉平，此外還有上海上國投資產管理有限公司董事

長陳志剛的兒子陳品瑞以及多位律師事務所的相關人員。



公告顯示，本次交易的內幕信息知情人買賣股票情況的自查期間為國泰君安、海通證券首次

披露本次交易事項或就本次交易申請股票停牌（孰早）前六個月至《國泰君安證券股份有限公司

換股吸收合併海通證券股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》首次披露之前

一日止，即自２０２４年３月５日起至２０２４年１１月２１日期間。



涉及股票交易的１１人中，有兩人是國泰君安證券的高管，分別為國泰君安副總裁韓志達和

國泰君安總審計師趙宏。其中，韓志達在５月１５日賣出１３﹒８６萬股，趙宏則進行了兩次交

易，在１０月１６日賣出２萬股，後又於１０月１７日賣出５﹒２７萬股。



公告指出，針對上述在自查期間買賣股票的行為，相關內幕信息知情人均已分別出具自查報

告或說明與承諾，均表示相關操作完全基於公開市場和個人獨立判斷，純屬個人投資行為，與本

次重大資產重組無關，不存在利用本次重大資產重組的內幕信息進行交易的情形。



＊國泰君安、海通證券合併重組＊



９月５日晚間，國泰君安公告，公司與海通證券股份有限公司正在籌劃由公司通過向海通證

券全體Ａ股換股股東發行Ａ股股票、向海通證券全體Ｈ股換股股東發行Ｈ股股票的方式換股吸收

合併海通證券並發行Ａ股股票募集配套資金。



１０月９日，國泰君安、海通證券吸收合併預案出爐，並宣布於１０月１０日復牌。



１１月２１日，兩家公司於上交所發布合併重組報告書（草案）、於港交所發布聯合通函，

進一步明確合併重組細節，並披露於１２月１３日召開股東大會。（ｊｑ）

