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AH股新聞

13/12/2024 14:07

《中國房產》廣州地鐵以近１２億的底價競得番禺亞運大道地塊

　　《經濟通通訊社１３日專訊》繼１２月１０日拍下黃埔區雙崗停車場一期地塊後，廣州地鐵
於今日上午１１時又以１１８３９６萬元（人民幣．下同）底價，拿下番禺區亞運大道
ＢＤ０２１０１１６地塊（即廣州新城停車場場站綜合體（一期）地塊），折合樓面價約每平方
米１萬元，容積率約１﹒３９。對比去年首次掛牌公告，此次該地塊的出讓面積和總價均下調。
　
　　該地塊原為珠江鋼管廠地塊，後規劃為地鐵廣州新城停車場，擬打造為軌道站場上蓋綜合開
發項目。此次出讓的地塊包含二類居住用地、道路與交通設施用地、中小學用地、商業用地，除
卻配建，實際樓面價會更高。
　
　　根據出讓公告，該地塊的宗地面積為９９９３６﹒５４平方米，其中出讓宗地面積
８５１５１﹒６３平方米，計容建築面積約１１８３９６平方米。競買人或聯合競買人之一須具
有地鐵線網建設、運營、管理經驗，需無條件配合廣州地鐵通行，以保障廣州地鐵集團有限公司
蓋上和蓋下的建築使用和設備設施維護。
　
　　從地理位置看，該地塊位於亞運大道以北、市蓮路以南，３號線東延段石碁南站附近。地塊
周邊配套相對完善，有廣東仲元中學、石碁小學、石碁中學、市橋中心小學、沙湧小學等教育資
源，金龍城財富廣場、中創匯．時光ＰＡＲＫ等商業設施，石碁人民醫院等醫院資源。周邊在售
同類項目有龍湖金地天峰等，銷售均價在３﹒８萬元╱平方米左右。（ｊｑ）

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