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AH股新聞

13/12/2024 16:07

【大國博弈】外交部：相信大蒜做夢也沒有想到能對美構成極大威脅

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據報道，美國國會聯邦參議員斯科特日前發布聲明稱，中國產
大蒜對美國食品安全構成極大的威脅，要求將中國大蒜列入使用童工或「強迫勞動」生產的商品
清單，並發起３０１調查。美國國會眾議院已經審議通過的２０２５財年國防授權法案中，也包
括要求美軍商店禁止銷售中國大蒜的條款。
　
　　對此，中國外交部發言人毛寧在今日的例行記者會上回應說，「我不知道你有沒有注意到，
美國有關政客的謊言謬論已經引發了中國網民的群嘲。」
　
　　毛寧進一步表示，相信大蒜做夢也沒有想到竟然能對美國構成極大威脅。從無人機到起重機
，從冰箱到大蒜，被美國扣上「國家安全風險」帽子的中國產品越來越多，但是美方所謂的證據
和理由，哪一條能經得起檢驗呢？
　
　　毛寧稱，世人看得很清楚，這些不過是美國大搞保護主義，濫用國家力量，遏制打壓中國發
展，強推「脫勾斷鏈」的幌子罷了。
　
　　毛寧強調，泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化只會加劇全球產供鏈的安全
風險，最終損人害己，也想奉勸美方一些政客，多一些常識和理性，免得貽笑大方。（ｊｑ）

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