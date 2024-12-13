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AH股新聞

13/12/2024 16:31

《中國房產》武漢６宗涉宅地塊均底價成交，收金５４﹒５７億元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》武漢今日成功出讓６宗涉宅地塊，其中漢陽區、東湖高新區、
洪山區、黃陂區各１宗，青山區２宗。６宗地塊總土地面積２１４９６４平方米，總規劃建築面
積７２６２８５﹒４平方米，總起始價５４﹒５７億元（人民幣．下同）。最終，６宗地塊均底
價成交，共收金５４﹒５７億元，其中華僑城落子洪山區楊春湖、民企武漢匯璟房地產落子漢陽
區。
　
　　其中，起拍價最高的地塊為洪山區楊春湖地塊，土地用途為住宅、零售商業、商務金融、公
園綠地。土地出讓面積７０２３０平方米，規劃建面３１４３００平方米，容積率４﹒４８，起
始價２４﹒２億元，起始樓面價每平方米７７００元。該地塊最終由武漢天創置業有限公司（華
僑城）以底價２４﹒２億元競得。
　
　　另外，漢陽區漢陽大道與五麟路交匯以西地塊，建設用地面積５６９８﹒７６平方米，規劃
建築面積２５６４４﹒４２平方米，土地用途為住宅、商服，起始價１﹒５６２億元，起始樓面
價每平方米６０９１元。該地塊最終由民企武漢匯璟房地產開發有限公司以底價１﹒５６２億元
競得。（ｊｑ）

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