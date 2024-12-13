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AH股新聞

13/12/2024 09:29

《Ａ股行情》滬指低開０﹒５４％，中經會明確提振消費為首要任務

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今年內最後一個重磅會議－－中央經濟工作會議昨閉幕，官媒
放出會議內容，整體延續了早前中央政治局會議的基調，明年實施更加積極有為的宏觀政策，穩
住樓市股市。會議承諾提高財政赤字率，並表示將「大力提振消費」和擴大內需作為首要任務，
為至少十年來的第二次。
　
　　不過，高盛直言會議報告讓人失望，因為缺乏穩樓市和通脹正常化的清晰可行戰略。滬深股
市今早集體低開，滬綜指低開０﹒５４％，報３４４２﹒９３點，深成指低開０﹒７４％，創業
板指低開０﹒８７％。保險、證券等金融股走低，房地產板塊跌幅靠前。
　
　　外界有不少關於赤字率的預測。中國財政學會績效專委會副主任委員張依群表示，財政赤字
率將在今年３％的基礎上有較大幅度提高，預計明年赤字率會在３﹒５％至４％的區間，將會釋
放超５萬億元（人民幣．下同）空間。廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家連平認為，明年
全年有望安排赤字率４％－４﹒５％，這將意味著赤字的規模將達到約５﹒５萬億元左右。至於
高盛則預計，明年中國赤字率可能會提高到３﹒６％甚或更高。
　
　　人民銀行公布，今日進行２０５１億元７天期逆回購，淨投放１４２億元。本周人行共進行
５３８５億元７天期逆回購，對沖３５４１億元逆回購到期，即全周放水１８４４億元。
（ｒｙ）

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