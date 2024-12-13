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AH股新聞

13/12/2024 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌１﹒５％守三千四，消費、地產表現疲

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議延續周一（９日）中央政治局會議的政策方
向，缺乏驚喜，市場情緒受到一定影響，Ａ股早盤震盪調整，保險、地產及消費股跌幅較大。滬
綜指半日跌１﹒４９％，報３４０９﹒８７點，守住三千四，深成指跌１﹒７４％，創業板指走
弱１﹒７８％。兩市半日成交額１２２０６億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交回
升５４７億元或４﹒７％。
　
　　萬眾期待的中經會進一步明確明年實施更積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，穩住樓市股
市。會議提出要提高財政赤字率，加大財政支出強度，增加發行超長期特別國債。有關９項重點
任務更將「大力提振消費」擺在首要位置。
　
　　不過Ａ股消費板塊自周一政治局會議釋出利好訊息後，已經連升多日，今天明顯回吐。白酒
板塊半日挫２﹒４％，岩石股份（滬：６００６９６）跌超５％，古井貢酒
（深：０００５９６）跌４％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌２﹒３％；日用、餐飲及食品
等集體回落，一鳴食品（滬：６０５１７９）跌停，良品鋪子（滬：６０３７１９）及益客食品
（深：３０１１１６）跌幅均超６％。
　
　　房地產板塊同樣表現疲軟，上午收跌２﹒８％，合肥城建（深：００２２０８）重挫
６﹒６％，光大嘉寶（滬：６００６２２）跌６﹒５％，綠地控股（滬：６００６０６）跌
６﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）跌５﹒４％。中經會有關房地產的表述擺在「有效防
范化解重點領域風險」一項，具體為：持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危
舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。合理控制新增房地產用地供應，盤活存量用地
和商辦用房，推進處置存量商品房工作。推動構建房地產發展新模式，有序搭建相關基礎性制度
。高盛認為通稿缺乏穩樓市清晰可行戰略，讓人「失望」。（ｒｙ）

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