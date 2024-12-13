《Ａ股行情》政策憧憬回歸現實，滬綜指收挫２％，成交超２萬億

《經濟通通訊社１３日專訊》本周有兩大重磅會議，周一（９日）政治局會議率先放出明年

要實施「適度寬鬆」的貨幣政策及「更加積極」的財政政策等表述，市場對緊接登場的中央經濟

工作會議的期待空前高漲。惟官方通稿顯示，中經會除了進一步明確積極有為的政策基調，以及

再度提到穩樓市股市，缺乏具體赤字率及財政支出細節、房地產方面也沒有可操作的策略，投資

者不免失望。



滬深股市低開震盪，下午越跌越深，滬綜指收挫２﹒０１％，報３３９１﹒８８點，失守三

千四關；全周跌幅０﹒３６％，兩周連升斷纜。深成指今日也跌２﹒２％，創業板指更跌

２﹒５％。成交放大，兩市全天交易額約２﹒０７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量

２０２３億元或近１１％。



有分析認為，中經會展現決策層對提振消費的重視和空前決心，在部署明年９大任務時，至

少十年來第二次將大力提振消費和刺激整體內需作為首要任務。可惜消費股提前升，政策市效應

今日減退，白酒板塊挫逾３％最傷，山西汾酒（滬：６００８０９）跌逾５％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌４﹒９％，古井貢酒（深：０００５９６）跌４﹒７％。



此外，房地產板塊全日低迷，合肥城建（深：００２２０８）近跌停，華夏幸福

（滬：６００３４０）挫７﹒３％，城建發展（滬：６００２６６）跌７％。中經會會議提到要

持續用力推動房地產市場止跌回穩，分析人士認為，清理住房庫存是目前穩定中國樓市的關鍵。

但商品房收儲、貨幣化安置城中村和危舊房改造目前進展偏慢，還需要中央果斷解決計劃推行的

瓶頸、緊抓這兩項政策的落地。



＊遊戲市場收入用戶齊破頂，遊戲股逆市漲＊



遊戲股逆勢活躍，浙文互聯（滬：６００９８６）、天娛數科（深：００２３５４）升停，

電魂網絡（滬：６０３２５８）漲８﹒３％，中青寶（深：３０００５２）升７﹒９％，冰川網

絡（深：３００５３３）收升６﹒４％。國產遊戲《黑神話：悟空》透過官方微博發布了獲得

２０２４ＴＧＡ（Ｔｈｅ Ｇａｍｅ Ａｗａｒｄｓ）最佳動作遊戲消息。１１月下旬該遊戲已

獲得２０２４年英國金搖桿獎的「最佳視覺設計」與「終極年度遊戲」獎。



另外，據《２０２４中國遊戲產業報告》披露，今年全年國內遊戲市場實際銷售收入

３２５７﹒８３億元人民幣，同比增長７﹒５３％，再創新高；國內遊戲用戶６﹒７４億人，同

比增０﹒９４％，亦為歷史新高點。２０２４年，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入

１８５﹒５７億美元，同比增長１３﹒３９％，其規模已連續五年超過千億元人民幣，並再創新

高。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９３３﹒１８ －２﹒３７

上證綜合指數 ３３９１﹒８８ －２﹒０１ ８５０７﹒１５

上證Ａ股指數 ３５５５﹒２４ －２﹒０１

深證成份指數 １０７１３﹒０７ －２﹒２３ １２１８５﹒１０

深圳創業板指數 ２２３５﹒２６ －２﹒４８

上證Ｂ股指數 ２７９﹒８５ －１﹒０８ １﹒６３

深證Ｂ股指數 １２４１﹒４２ －１﹒１８ ０﹒６５

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