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AH股新聞

13/12/2024 10:05

《Ａ股焦點》中經會強調「止跌回穩」，地產股走低，金地跌超５％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》滬深地產股震盪走低，華麗家族（滬：６００５０３）逼近跌
停，龍頭地產股紛跌，金地集團（滬：６００３８３）走低５﹒６％，綠地控股
（滬：６００６０６）軟５﹒３％，萬科（深：０００００２）、保利發展
（滬：６０００４８）及招商蛇口（深：００１９７９）跌超２％，金融街
（深：０００４０２）、津投城開（滬：６００３２２）跟跌。
　
　　中經會部署明年九項重要任務，第五項是有效防範化解重點領域風險，提到要持續用力推動
房地產市場止跌回穩。不過未就此公布更多具體措施。
　
　　值得注意的是，今年９月２６日的中央政治局會議首次提出要「促進房地產市場止跌回穩」
，此次中央經濟工作會議在此基礎上增加了「持續用力推動」的表述。
　
　　廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，再次表述「止跌回穩」，意味著止
跌的基礎還需進一步牢固，「持續用力推動」的表述意味著下一步將繼續推出增量政策、落實存
量政策，以形成政策疊加效應。
　
　　上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，「用力」和「加力」兩個詞意味著２０２５年房
地產相關政策將持續開展，真正促進房地產全面和可持續「止跌回穩」。會議還明確，合理控制
新增房地產用地供應，盤活存量用地和商辦用房，推進處置存量商品房工作，這是對２０２４年
提出的「嚴控增量、優化存量和提高質量」的最新工作部署。（ｒｙ）

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