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AH股新聞

13/12/2024 09:48

《打擊貪腐》國足原主教練李鐵行賄受賄逾１億元，判囚２０年

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國國家男子足球隊原主教練李鐵案今日在湖北省咸寧市中級
人民法院公開宣判，李鐵被以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家
工作人員行賄罪數罪並罰，判處有期徒刑二十年。李鐵行賄、受賄總額接近１﹒２億元（人民幣
．下同）。
　
　　咸寧市人民檢察院指控，２０１９年至２０２１年，李鐵利用擔任中國國家男子足球選拔隊
（下稱「男足國家選拔隊」）主教練、中國國家男子足球隊（下稱「男足國家隊」）主教練職務
上的便利或者職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽
約俱樂部等事項上提供幫助，非法收受他人給予的共計５０８９萬餘元。
　
＊為當選主教練行賄數百萬，打假波收受數千萬＊
　
　　２０１９年，李鐵為當選男足國家隊主教練，請託他人提供幫助，後於２０２０年給予他人
１００萬元。
　
　　２０１９年，李鐵在武漢卓爾職業足球俱樂部有限公司（下稱「卓爾俱樂部」）任職期間，
為謀取當選男足國家選拔隊主教練、提高卓爾俱樂部影響力等利益，與該俱樂部負責人商定，請
託他人提供幫助，該俱樂部給予他人２００萬元。
　
　　２０１７年至２０１９年，李鐵利用擔任卓爾俱樂部總經理、主教練職務上的便利，為河北
華夏幸福足球俱樂部有限公司（下稱「華夏俱樂部」）在球員轉會、贏得比賽等事項上提供幫助
，先後收受華夏俱樂部給予的共計２６７５萬元。
　
　　２０１５年至２０１９年，李鐵先後在華夏俱樂部、卓爾俱樂部任職期間，為贏得比賽或獲
得有利比賽結果，與俱樂部負責人商定，請託其他足球俱樂部在比賽中配合或者消極比賽，華夏
俱樂部、卓爾俱樂部給予相關人員錢款共計折合３９０５萬餘元。
　
　　４７歲的李鐵２０１１年１１月被通報受查，２０２３年８月被提起公訴。案件今年３月
２８日一審開審，李鐵當庭表示認罪悔罪，法庭擇期至今日宣判。（ｓｌ）

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