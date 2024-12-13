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AH股新聞

13/12/2024 10:38

【中經會】管濤：只要經濟穩住、風險防住，中國資本市場春天可期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議１２月１１－１２日在北京舉行，會議強調
要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，保持
人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動
科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。會議還部署
了大力提振消費、提高投資效益，以及持續用力推動房地產市場止跌回穩等九大任務。
　
　　中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，會議延續了９月底以來的政策思路，強調要實施更加
積極有為的宏觀政策。其中，實施更加積極的財政政策是加強超常規逆周期調節的重要看點。相
信只要經濟穩住、風險防住，中國資本市場的春天可期。
　
　　管濤表示，會議還要求發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，適時降準降息，保持流動
性充裕，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，並探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩
定功能。這初步勾勒了明年適度寬鬆的貨幣政策的基本內容，進一步回應了市場關切。
　
　　此外，管濤認為，「持續用力推動房地產市場止跌回穩」仍是明年有效防範化解重點領域風
險的重中之重。面對外部環境變化帶來的不利影響，會議將防範化解外部衝擊列入了明年經濟工
作的重要內容。（ｓｌ）

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