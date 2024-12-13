《神州基金》支付寶出現涉加密貨幣基金廣告，涉事產品已暫停申購

《經濟通通訊社１３日專訊》有內地網民近日發現，華寶基金在支付寶推廣其發行的一隻基

金產品－－華寶海外科技股票（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）Ｃ（下稱「華寶海外科技Ｃ」），

宣傳「乘風加密貨幣上漲行情」、「顛覆性創新技術代表：加密貨幣」、「加密貨幣飆升，１０

元起投」等。不過，內地已自２０２１年９月起全面禁止虛擬貨幣挖礦和交易。



《２１世紀經濟報道》指，該產品在螞蟻財富、理財通、天天基金、招商銀行、雪球基金等

多個代銷平台也有售賣，但從１２月１１日起Ａ類份額和Ｃ類份額均暫停大額申購，每人每日限

額１０００元人民幣。１２月１３日，華寶海外科技股票型證券投資基金公告，暫停申購及定期

定額投資業務。



據華寶海外科技Ｃ今年三季度報告顯示，報告期末按公允價值佔比最高的持倉前十隻基金中

，有五隻是「木頭姐」凱茜．伍德旗下ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

管理的指數基金，合計佔比達到７３﹒１２％。



報道指，ＡＲＫ管理基金檔案顯示，華寶海外科技Ｃ第一大重倉的ＡＲＫ

Ｉｎｎｖｏｎａｔｉｏｎ ＥＴＦ（下稱「ＡＲＫＫ」）投向加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ

，第二大重倉的ＡＲＫ Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ＥＴＦ（下稱

「ＡＲＫＷ」）投資於ＧＢＴＣ）Ｇｒａｙｓｃａｌｅ Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｔｒｕｓｔ，灰度比

特幣信託）或比特幣、以太幣及其他加密貨幣ＥＴＦ等投資工具，ＡＲＫＷ也提示了基金間接投

資於加密貨幣有關的風險。此外，在ＡＲＫＷ重倉的股票中，Ｃｏｉｎｂａｓｅ位列第三位。



ＧＢＴＣ是美國證券交易委員會在批准直接交易加密貨幣ＥＴＦ之前，投資者通過股票經紀

帳戶購買比特幣的唯一路徑。（ｓｌ）

