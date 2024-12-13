《打擊貪腐》體育總局原副局長杜兆才受賄４３４１萬，獲刑十四年

《經濟通通訊社１３日專訊》今日，湖北省武漢市中級人民法院對國家體育總局原黨組成員

、副局長，中國足球協會原黨委書記、副主席杜兆才受賄案一審公開宣判，對被告人杜兆才以受

賄罪判處有期徒刑十四年，並處罰金人民幣四百萬元；對其犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，

上繳國庫。



經審理查明：２０１２年至２０２２年，被告人杜兆才先後利用擔任國家體育總局田徑運動

管理中心黨委書記、主任，中國田徑協會副主席、秘書長，國家體育總局黨組成員、局長助理、

副局長，中國足球協會黨委書記、副主席等職務上的便利，為相關單位和個人在賽事承辦、人事

安排、球員轉會等事項上提供幫助，非法收受他人財物共計折合人民幣４３４１萬餘元。



公開資料顯示，杜兆才出生於１９６０年３月，曾是一名冰球運動員。２０１７年６月由田

管中心主任出任國家體育總局局長助理，後擔任中國足協黨委書記；２０１８年１０月升任國家

體育總局副局長，並負責足球相關工作；２０１９年任中國足協副主席、國際足聯理事會理事。



此外，中國國家男子足球隊原主教練李鐵案今日稍早前在湖北省咸寧市中級人民法院公開宣

判，李鐵被以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪

數罪並罰，判處有期徒刑二十年。李鐵行賄、受賄總額接近人民幣１﹒２億元。



自２０２２年１１月李鐵被查開始，包括中國足球協會原黨委副書記、主席陳戌源，國家體

育總局原副局長、中國足球協會原黨委書記杜兆才等１０餘名中高層幹部相繼落馬。今年９月，

國家體育總局、公安部聯合召開足球職業聯賽「假賭黑」問題專項整治行動新聞發布會，中國足

協公布多達６０人的禁足名單。（ｊｑ）

