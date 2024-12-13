《神州金融》人行等九部門：研究創設養老專項金融債券

《經濟通通訊社１３日專訊》人行等九部門聯合印發《關於金融支持中國式養老事業 服務

銀發經濟高質量發展的指導意見》（以下簡稱《意見》），明確２０２８年和２０３５年養老金

融發展的階段性目標，從支持不同人群養老金融需求、拓寬銀髮經濟融資渠道、健全金融保障體

系、夯實金融服務基礎、構建長效機制等五方面提出１６項重點舉措。



《意見》指出，要聚焦不同老齡群體提供多樣化養老金融服務，支持備老群體做好養老資金

儲備和財富規劃，針對農村養老需求加大金融資源傾斜力度。完善金融支持銀發經濟的服務體系

和管理機制，擴大銀髮經濟經營主體和產業集群發展的信貸投放，加大直接融資支持力度，拓展

多元化資金來源渠道。



《意見》強調，要大力發展養老保險一、二、三支柱，進一步推進商業保險年金產品創新，

加強養老金融產品設計和投資管理，提升金融服務適老化水平，加強老年人金融知識宣傳教育和

消費權益保護，加大對涉老非法金融活動的防範打擊力度。完善制度保障，加強部門協作與信息

共享，強化貨幣政策、保險監管、融資配套、稅收優惠等方面政策支持，強化統計監測和效果評

估。



此外，《意見》提到，拓展多元化資金來源渠道。研究創設養老專項金融債券、養老主題金

融債券，募集資金主要用於養老相關領域。鼓勵各類資金在依法合規前提下，積極科學配置銀髮

經濟領域相關股權、股票、債券、指數基金等多種形式資產，鼓勵金融機構通過多種方式加大對

銀髮經濟融資支持與綜合化服務力度。支持保險公司在堅守職能定位、依法依規、風險可控、財

務可持續的前提下，科學布局、合理規劃，參與養老社區和養老服務機構建設。引導社會資本投

資養老相關產業。



下一步，中國人民銀行將會同有關部門加快建立養老金融工作落實機制，緊緊圍繞《意見》

要求，全力做好養老金融大文章，助力中國式養老事業，服務銀髮經濟高質量發展。（ｊｑ）

