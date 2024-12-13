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AH股新聞

13/12/2024 17:22

【中經會】人行：適度寬鬆體現逆周期調節，增強應對能力與空間

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中央經濟工作會議釋放了一系列積極信號。據《央視新聞》報
道，中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，中央經濟工作會議將明年的貨幣政策取向表述由「
穩健」調整為「適度寬鬆」，明確將實施更加積極有為的宏觀政策，凸顯政策推動經濟恢復的決
心，有利於增加投資者信心，提升消費意願，進一步激發經濟主體的積極性和能動性，推動實體
經濟良性循環。
　
　　鄒瀾並指出，實施適度寬鬆的貨幣政策也是逆周期調節的體現。當前，外部環境變化帶來的
不利影響加深，中國經濟運行仍然面臨不少困難和挑戰，適度寬鬆的貨幣政策取向增強了貨幣政
策的應對能力和空間。人民銀行實施好適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，保持流動性充裕，
使社會融資規模、貨幣供應量增長，同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配，在價格上持續發
力，在總量上繼續施力，在結構上聚焦用力，進一步疏通貨幣政策傳導，防範資金空轉，兼顧支
持實體經濟增長和銀行穩健經營的平衡，推動經濟持續回升向好。
　
＊推動融資成本穩中有降，支持擴消費、促投資＊
　
　　此外，他表示，作為金融管理部門，人民銀行將聚焦服務高質量發展這一首要任務，持續營
造良好的貨幣金融環境，強化與其他宏觀政策的合力，促進經濟可持續發展。明年將推動社會綜
合融資成本穩中有降，創造有利的利率環境，支持擴消費、促投資。發揮行業自律作用，維護存
貸款市場競爭秩序，穩定銀行負債成本，提升銀行自主理性定價能力。
　
＊為政府債券發行營造適宜流動性環境，增加國債買賣操作＊
　
　　明年還將深化匯率市場化改革，加強匯率預期管理，有力應對外部衝擊，堅決防範匯率超調
風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人行並將按照中央經濟工作會議提出的要
求，提高政策整體效能。打好宏觀政策協調配合「組合拳」，為政府債券發行營造適宜的流動性
環境，增加國債買賣操作，助力更加積極的財政政策更好體現實效，共同支持穩增長、調結構。

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