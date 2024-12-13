《汽車新勢力》比亞迪廉玉波：今年新能源整車銷量料達４２５萬輛

《經濟通通訊社１３日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）首席科學家、汽
車總工程師、汽車工程研究院院長廉玉波今日在北京一場演講中表示，比亞迪打破了國外品牌對
市場的壟斷，２０２３年銷量已經超過３００萬台，得到了全球新能源汽車銷量冠軍，「這個月
末，我們大概可以實現全年４２５萬台整車年度的銷量」。
「《財經》年會２０２５：預測與戰略暨２０２４全球財富管理論壇」今起一連三日在北京
舉行。廉玉波在論壇上演講時提到，比亞迪２０２３年得到了全球新能源汽車銷量冠軍，也使中
國汽車工業４０年來自主品牌第一次實現對國外品牌的超越，「到今天每三輛電動汽車，比亞迪
就有一輛，全球市場每五輛電動汽車，就有一輛是比亞迪的」，而截至目前，比亞迪新能源汽車
累積銷量已經超過１０００萬輛。
對於產業高質量發展，廉玉波認為，當前產業迎來了全球化的競爭，市場、技術、產品、貿
易存在國與國之間相互的博弈，全球化的競爭是挑戰，也是機遇，中國汽車產業在競爭中實現全
面領先。但是，產業發展仍有一些挑戰，例如中國的產業鏈整體抗風險能力還有待提升，芯片、
操作技術、工業軟件核材料等方面還有待突破，仍然需要加強攻關，實現完全的自主可控。
（ｓｌ）
【你點睇？】敘利亞反對派攻入首都，阿薩德政府倒台，你認為事件對對盟友伊俄構成何種影響？► 立即投票