《汽車新勢力》比亞迪廉玉波：今年新能源整車銷量料達４２５萬輛

《經濟通通訊社１３日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）首席科學家、汽

車總工程師、汽車工程研究院院長廉玉波今日在北京一場演講中表示，比亞迪打破了國外品牌對

市場的壟斷，２０２３年銷量已經超過３００萬台，得到了全球新能源汽車銷量冠軍，「這個月

末，我們大概可以實現全年４２５萬台整車年度的銷量」。



「《財經》年會２０２５：預測與戰略暨２０２４全球財富管理論壇」今起一連三日在北京

舉行。廉玉波在論壇上演講時提到，比亞迪２０２３年得到了全球新能源汽車銷量冠軍，也使中

國汽車工業４０年來自主品牌第一次實現對國外品牌的超越，「到今天每三輛電動汽車，比亞迪

就有一輛，全球市場每五輛電動汽車，就有一輛是比亞迪的」，而截至目前，比亞迪新能源汽車

累積銷量已經超過１０００萬輛。



對於產業高質量發展，廉玉波認為，當前產業迎來了全球化的競爭，市場、技術、產品、貿

易存在國與國之間相互的博弈，全球化的競爭是挑戰，也是機遇，中國汽車產業在競爭中實現全

面領先。但是，產業發展仍有一些挑戰，例如中國的產業鏈整體抗風險能力還有待提升，芯片、

操作技術、工業軟件核材料等方面還有待突破，仍然需要加強攻關，實現完全的自主可控。

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