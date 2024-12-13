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AH股新聞

13/12/2024 14:56

【數據前瞻】機構：１１月工業增加值料持平，消費增速或回落

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局將於下周一（１６日）公布１１月工業增加值、投
資和消費數據。《路透》綜合逾２０家機構預估中值顯示，一系列宏觀利好政策推動中國１１月
內需繼續回暖，但受去年同期高基數影響，預計中國１１月規模以上工業增加值同比增速持平於
５﹒３％。消費方面，以舊換新政策持續發力，但由於今年「雙１１」提前在１０月開搶且淡季
居民出遊放緩，１１月社會消費品零售總額同比增速料從１０月的４﹒８％略為回落至４﹒６％
；投資方面，地方債發行明顯提速，但鑒於需求仍承壓，預計１－１１月固定資產投資增速持穩
於３﹒４％。
　
＊華泰證券：高基數影響工業生產增速，消費受雙１１提前拖累＊
　
　　其中，華泰證券首席宏觀經濟學家易峘團隊預計，１１月工業生產同比增速可能放緩至
４﹒５％左右，主要受到高基數影響。高頻指標顯示大多工業生產指標同比延續１０月以來回暖
，１１月整車貨運物流指數月均值、焦化開工率、水泥開工率同比降幅均收窄，但建築鋼材成交
量同比降幅擴大，可能顯示建築業活動呈現季節性回落。消費方面，今年「雙１１」促銷活動時
間提前可能對１１月消費有所拖累，同時，假期結束後居民出遊活動有所放緩，預計１１月消費
同比增速略回落至４﹒５％。
　
＊花旗：非地產投資料保持韌性，抵消地產投資弱勢＊
　
　　花旗對１１月消費同比增速預估亦為４﹒５％，對１－１１月固定資產投資同比增速預估為
３﹒４％，認為非地產投資將保持韌性，抵消地產投資的弱勢。
　
＊中金公司：製造業投資料持穩，地產投資降幅或收窄＊
　
　　中金公司也指出，短期出口維持穩健增長，大規模設備更新改造政策進一步推進，預計１－
１１月製造業投資增速保持穩健，同比增速將持平於９﹒３％；１１月瀝青、水泥等建材需求改
善，基建實物工作量可能加快，疊加專項債使用加速、基建工地資金到位率提升，預計１－１１
月基建投資同比增長９﹒４％。此外，政策提振房地產銷售，高頻數據顯示出施工平穩而竣工承
壓，預計１１月房地產開發投資同比降幅或略收窄至１０％；１－１１月整體固定資產投資同比
增速或為３﹒４％。（ｓｌ）

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