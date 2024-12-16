《駐京專電》韓文秀：今年中國ＧＤＰ預計增５％左右

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中央財經委員會辦公室分管日常工作的副

主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀１４日在中國國際經濟交流中心舉行的２０２４

－２０２５中國經濟年會上表示，今年中國國內生產總值預計增長５％左右，對全球經濟增長的

貢獻接近３０％，就業、物價保持穩定，國際收支基本平衡，國家外匯儲備保持在３﹒２萬億美

元以上。



韓文秀表示，今年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，中國經濟發展所面對的外部

壓力加大，內部困難增多。以習近平同志為核心的黨中央，團結帶領全黨全國各族人民沉著應變

、綜合施策，經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，中國式現代化邁出新的堅實

步伐，要全面認識中國經濟發展的成績和潛能，一年來，中國經濟走過的歷程很不平凡，取得的

成績令人鼓舞。



當前，中國經濟發展具備諸多有利條件，經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大。總的來看

，中國發展長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，要通過改革發力、政策給力，把發展潛力充

分釋放出來，把各方面積極因素轉化為發展的實績。

