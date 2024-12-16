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AH股新聞

16/12/2024 08:51

【中經會】財政部：明年提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中國財政部黨組書記、部長藍佛安主持召
開黨組會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，會議指出，明年要實施更加積極的財政政策，確
保財政政策持續用力、更加給力。這是黨中央從戰略和全局高度，審時度勢、綜合考量作出的重
大決策部署，既錨定高質量發展目標任務，又充分考慮當前面臨的機遇挑戰；既加強超常規逆周
期調節，又提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。財政部門要準確把握明年經濟財政工作的
總體要求和政策取向，提高財政赤字率。
　
＊增加發行超長期特別國債＊
　
　　要增加發行超長期特別國債，持續支持「兩重」項目、加力擴圍實施「兩新」政策。要增加
地方政府專項債券發行使用，擴大投向領域和用作項目資本金範圍。要優化財政支出結構，提高
資金使用效益，更加注重惠民生、促消費、增後勁，做好適當提高退休人員基本養老金、提高城
鄉居民基礎養老金、提高城鄉居民醫保財政補助標準相關工作。要堅持黨政機關過緊日子，兜牢
基層「三保」底線。要統籌推進財稅體制改革，增加地方自主財力。要及早謀劃、落實落細各項
財政工作，進一步提高財政宏觀調控效能，有力推動經濟社會持續健康發展。

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