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AH股新聞

16/12/2024 08:51

【中經會】國資委：積極擴大有效投資，聚焦「兩重」「兩新」項目

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院國資委黨委召開專題會議，傳達學
習中央經濟工作會議精神，國資委主任張玉卓主持會議並講話。會議強調，要推動中央企業提升
應對周期波動能力，在業績考核、提質增效、經濟運行等工作中持續用力，力爭效率效益指標同
步提升，力爭實現科技屬性更強、帶動作用更大的發展；積極擴大有效投資，提高投資效益，聚
焦「兩重」「兩新」布局一批強牽引、利長遠的重大項目。
　
＊推動中央企業建設一批重大中試項目＊
　
　　會議指出，更加主動做好中小企業紓困工作，推動中央企業深化產業鏈戰略合作，帶頭清償
民營企業欠款，全力以赴穩就業、穩供應、穩暢通，更好助力國民經濟持續回升向好。要推動中
央企業提升共性技術供給能力，進一步突出重點攻堅，加大關鍵核心技術攻關力度，特別是在投
入大、周期長的領域當好「主攻」；進一步突出原始創新，探索打造「政策飛地」，加強應用基
礎研究，深扎「根技術」；進一步突出成果轉化，推動中央企業建設一批重大中試項目，不斷打
通科技成果向現實生產力轉化的「最後一公里」，更好助力高水平科技自立自強。
　
　　要推動中央企業提升產業融通發展能力，一手抓傳統產業改造升級，用好大規模設備更新政
策，通過設備改造、工藝升級等多種途徑，不斷推動傳統產業向高技術、高附加值的領域拓展延
伸；一手抓戰略性新興產業和未來產業發展，加強前瞻性、引領性產業布局，積極培育啟航企業
，搶占未來產業發展的制高點，更好助力增強中國產業鏈韌性和競爭力。
　
＊國企改革深化提升行動，確保明年年底前全面完成＊
　
　　要推動中央企業提升改革攻堅突破能力，突出抓好國企改革深化提升行動，確保明年年底前
全面完成，取得經得起檢驗的改革成果；突出抓好新一輪改革方案謀劃，釋放更加積極的改革信
號，更好提振企業發展信心，在進一步全面深化改革中走在前、作表率。要推動中央企業提升黨
建引領保障能力，以黨的政治建設為統領，持續統籌抓好國資央企巡視整改，狠抓基層黨建提質
增效，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，為高質量發展提供堅強保證。

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