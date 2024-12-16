  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

16/12/2024 08:51

【中經會】發改委：統籌用好超長期特別國債等，推動消費擴量提質

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》全國發展和改革工作會議在京召開，研究
部署２０２５年發展改革重點任務。國家發改委主任鄭柵潔作工作報告。
　
　　會議強調，一是加大宏觀政策逆周期調節。實施好更加積極有為的宏觀政策，增強宏觀政策
取向一致性，做好經濟宣傳和預期引導。二是全方位擴大國內需求。加快推動「兩重」建設，擴
大有效益的投資，統籌用好中央預算內投資、超長期特別國債、新增地方政府專項債等各類建設
資金，推動盡快形成更多實物工作量，持續推動重大項目引入民間資本。加力做好「兩新」工作
，實施提振消費專項行動，推動消費擴量提質增效。
　
＊《民營經濟促進法》盡快出台，整治「內捲式」競爭＊
　
　　三是推動進一步全面深化改革舉措落實落地。緊盯重要領域、關鍵環節進行重點改革攻堅。
突出抓好全國統一大市場建設，修訂出台新版市場准入負面清單。加力推動民營經濟發展，推進
《民營經濟促進法》盡快出台。四是擴大高水平對外開放。統籌做好「引進來」和「走出去」，
高質量共建「一帶一路」。五是加快建設現代化產業體系，推動重點產業提質升級。大力支持制
造業高質量發展，綜合整治「內捲式」競爭。加快新興產業發展和未來產業培育，抓好數字經濟
高質量發展。
　
　　六是深入推進以人為本的新型城鎮化建設。統籌新型工業化、新型城鎮化和鄉村全面振興，
推進農業轉移人口市民化，促進大中小城市協調發展，提高城市安全韌性水平。七是統籌區域戰
略深化實施和區域聯動融合發展。不折不扣抓好重大戰略貫徹落實，推動區域間聯動融合發展，
深入實施以工代賑。八是強化重點領域安全能力建設。健全防範化解風險的長效機制，全方位夯
實糧食安全根基，大力提升能源資源安全保障能力，全力確保重要產業鏈供應鏈安全。
　
＊加快建立能耗雙控向碳排放雙控全面轉型新機制＊
　
　　九是積極穩妥推進碳達峰碳中和。做好節能降碳工作，加快建立能耗雙控向碳排放雙控全面
轉型新機制，深入推進生態保護修復重大工程建設，協同推進降碳減污擴綠增長。十是扎實做好
「十四五」規劃收官和「十五五」規劃編制工作。加力完成「十四五」規劃確定的各項目標任務
，確保１０２項重大工程圓滿完成。持續深化重大問題研究，做好「十五五」規劃編制工作。
　
　　會議強調，要做好歲末年初重點工作，抓好秋冬種生產，抓好北方城市冬季設施蔬菜生產和
蔬菜儲備工作，加強迎峰度冬煤電油氣運保障，組織協調做好春運工作。

樂本健【雙12感謝祭】雙重優惠．賞完再賞► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，華僑1個月定存4厘208日3.8...

15/12/2024 10:55

貨幣攻略

「狂人」上場勢打壓，香港怎應對？

13/12/2024 07:48

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處