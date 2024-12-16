【中經會】發改委：統籌用好超長期特別國債等，推動消費擴量提質

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》全國發展和改革工作會議在京召開，研究

部署２０２５年發展改革重點任務。國家發改委主任鄭柵潔作工作報告。



會議強調，一是加大宏觀政策逆周期調節。實施好更加積極有為的宏觀政策，增強宏觀政策

取向一致性，做好經濟宣傳和預期引導。二是全方位擴大國內需求。加快推動「兩重」建設，擴

大有效益的投資，統籌用好中央預算內投資、超長期特別國債、新增地方政府專項債等各類建設

資金，推動盡快形成更多實物工作量，持續推動重大項目引入民間資本。加力做好「兩新」工作

，實施提振消費專項行動，推動消費擴量提質增效。



＊《民營經濟促進法》盡快出台，整治「內捲式」競爭＊



三是推動進一步全面深化改革舉措落實落地。緊盯重要領域、關鍵環節進行重點改革攻堅。

突出抓好全國統一大市場建設，修訂出台新版市場准入負面清單。加力推動民營經濟發展，推進

《民營經濟促進法》盡快出台。四是擴大高水平對外開放。統籌做好「引進來」和「走出去」，

高質量共建「一帶一路」。五是加快建設現代化產業體系，推動重點產業提質升級。大力支持制

造業高質量發展，綜合整治「內捲式」競爭。加快新興產業發展和未來產業培育，抓好數字經濟

高質量發展。



六是深入推進以人為本的新型城鎮化建設。統籌新型工業化、新型城鎮化和鄉村全面振興，

推進農業轉移人口市民化，促進大中小城市協調發展，提高城市安全韌性水平。七是統籌區域戰

略深化實施和區域聯動融合發展。不折不扣抓好重大戰略貫徹落實，推動區域間聯動融合發展，

深入實施以工代賑。八是強化重點領域安全能力建設。健全防範化解風險的長效機制，全方位夯

實糧食安全根基，大力提升能源資源安全保障能力，全力確保重要產業鏈供應鏈安全。



＊加快建立能耗雙控向碳排放雙控全面轉型新機制＊



九是積極穩妥推進碳達峰碳中和。做好節能降碳工作，加快建立能耗雙控向碳排放雙控全面

轉型新機制，深入推進生態保護修復重大工程建設，協同推進降碳減污擴綠增長。十是扎實做好

「十四五」規劃收官和「十五五」規劃編制工作。加力完成「十四五」規劃確定的各項目標任務

，確保１０２項重大工程圓滿完成。持續深化重大問題研究，做好「十五五」規劃編制工作。



會議強調，要做好歲末年初重點工作，抓好秋冬種生產，抓好北方城市冬季設施蔬菜生產和

蔬菜儲備工作，加強迎峰度冬煤電油氣運保障，組織協調做好春運工作。

